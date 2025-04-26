Liaoyang'da Tarım Endüstrisi Gelişiyor

LİAOYANG, 26 Nisan (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin Liaoyang kentine bağlı Liuhao kasabasında bulunan bir çiftlikte yetiştirilen ördekler, 24 Nisan 2025.
Liaoyang kenti son yıllarda geleneksel hayvancılığın katma değerini artırarak yerel tarım endüstrisini geliştirme çalışmaları yürütüyor. Kentte standartlaştırılmış hayvancılık, yem işleme, yumurta ürünleri işleme, çevrimdışı satış ve elektronik ticaret satışlarını kapsayan bir sanayi zinciri şekillenerek yerel çiftçilerin gelirlerinin artmasını sağladı. (Fotoğraf: Qi Qi/Xinhua)
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