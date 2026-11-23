Libya Ulusal Birlik Hükümeti Savunma Bakan Vekili Abdusselam Zubi, Bingazi kentindeki limanın insansız deniz araçlarıyla (İDA) hedef alınmasının, Libya egemenliğinin bölünmüşlüğe rehin kalmasının tehlikesini gözler önüne serdiğini belirtti.

Zubi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bingazi'de yaşanan ve kentin güvenliğine, halkının selametine ve tesislerine büyük zarar verecek saldırıların "çatışma alanlarının genişlediği ve ulusal egemenliği ve güvenliğe yönelik tehditlerin tırmandığı bir dünyada Libya egemenliğinin bölünmüşlüğe, dar hesaplara ve çıkarlara rehin kalmasının tehlikesini ortaya koyduğunu" vurguladı.

Abdusselam Zubi, "Bingazi Limanı'nın hedef alınması bölünmüşlüğün tehlikesini ortaya koyuyor. Bizim tutumumuz nettir: Orduyu birleştirmeye, kapasitesini inşa etmeye, topraklarımızı, sularımızı ve hava sahamızı korumaya hazır, ülkemizi tehdit eden risklerle mücadele edebilecek profesyonel kuvvetler kurmaya odaklanmaya devam edilecek." ifadelerini kullandı.

Bu görevin siyasi süreçlerdeki aksaklıklara, pazarlıklara, şartlara ya da bölünmeyi derinleştiren bölgesel çekişmelere kurban edilmemesi gerektiğine işaret eden Zubi, bu tür olayların Libyalıların alıştığı bir gerçek haline gelmesini kabul etmeyeceklerinin altını çizdi.

Zubi, şunları kaydetti:

"Sorumluluğumuz, bu olayların tekrarını önleyecek kapasiteyi inşa etmek ve halkımızın bunun etkisini evlerindeki güvenlik ve vatanlarının korunan egemenliği olarak hissetmesini sağlamaktır."

Libya Temsilciler Meclisinin atadığı Bingazi'deki hükümet, dün, Bingazi Limanı'nda bir Rus gemisinin hedef alındığını duyurmuştu.

Saldırının insansız deniz aracı (İDA) ile gerçekleştirildiğinin tahmin edildiği aktarılmıştı.

Libya'nın doğusundaki Temsilciler Meclisinin atadığı hükümetin Sağlık Bakanlığı ise saldırıda 10 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Libya'da biri Birleşmiş Milletlerin de meşru olarak kabul ettiği başkent Trablus'taki Ulusal Birlik Hükümeti, diğeri Temsilciler Meclisinin atadığı Bingazi'de bulunan hükümet olmak üzere iki farklı hükümet bulunuyor.