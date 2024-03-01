Libya Başbakanı Dibeybe, Sudan\'da barış ve istikrar için HDK Komutanı ile görüştü

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Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Sudan'da barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik başlattığı girişim çerçevesinde, bu ülkedeki Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) Komutanı Muhammed Hamdan Dagalu ile görüştü.

Libya hükümetinin basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Dibeybe'nin, HDK Komutanı Dagalu'yu başkent Trablus'ta kabul ettiği belirtildi.

Görüşmede, Dibeybe'nin Sudan'da savaş ve çatışmanın sona erdirilmesi, barış ve istikrarın sağlanması gerektiğini vurguladığı kaydedildi.

Öte yandan, Dagalu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Libya Başbakanı Dibeybe ile Trablus'ta buluştum. Verimli ve yapıcı bir görüşmede bulundum. Sudan'ın devam eden savaşın gölgesine tanık olduğu gelişmeleri anlattım." ifadelerini kullandı.

Dagalu ayrıca, Dibyebe'ye Sudan'da savaşın çıkmasının nedenlerini ve barışın nasıl sağlanabileceği yönündeki vizyonunu aktardığını dile getirdi.

Dibybe, Sudan'da barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik başlattığı girişim çerçevesinde 26 Şubat'ta Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile Trablus'ta bir araya gelmişti.

İkili ilişkilerin ve ortak işbirliğinin güçlendirilmesinin ele alındığı toplantıda Burhan, Sudan'daki iç savaş ve son gelişmeler hakkında Dibeybe'ye bilgi vermişti.