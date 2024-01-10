Libya Başkanlık Konseyi, Güney Afrika\'nın İsrail\'e karşı açtığı soykırım davasına destek verdi

Libya Başkanlık Konseyi, Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanında (ICJ) İsrail'e karşı açtığı soykırım davasına desteğini açıkladı.

Başkanlık Konseyi Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Libya, işgal devleti İsrail tarafından eşi benzeri görülmemiş soykırıma maruz kalan Filistin halkına ilişkin Güney Afrika'nın insani ve medeni tutumunu desteklemektedir." denildi.

Açıklamada, Libya Başkanlık Konseyi'nin Güney Afrika tarafından atılan adıma tüm imkanlarıyla destek verdiğine dikkat çekilerek, bu girişimin insanlık vicdanını ifade ettiği ve Güney Afrika'nın ırkçılığı reddetme ile bir arada yaşama modeli yaratma konusundaki liderliğini güçlendirdiği vurgulandı.

Libya Danıştayı Başkanı Muhammed Takala, Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ve Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'ye hitaben yazdığı mektuplarda, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı ICJ'de açtığı davaya hukuki destek sağlanması çağrısında bulunmuştu.

İlk duruşma yarın

Güney Afrika Cumhuriyeti, 29 Aralık 2023'te, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde işlediği fiillerle 1948 tarihli Birleşmiş Milletler Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle ICJ'de dava açarak İsrail için ihtiyati tedbir kararı alınmasını talep etmişti.

Başvuruda "İsrail'in eylemleri ve ihmalleri soykırım niteliğindedir çünkü hususi soykırım niyetiyle işlenmiştir." ifadelerine yer verilirken, eylemlerin "Gazze'deki Filistinlileri yok etmek" amacı taşıdığı vurgulanmıştı.

Duruşmasının yarın ve 12 Ocak'ta yapılması bekleniyor.