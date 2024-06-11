Libya-Çin Ortak Ekonomi Odası Faaliyete Geçiriliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Libya-Çin Ortak Ekonomi Odası Faaliyete Geçiriliyor

Libya Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhammed Ali el-Huveyc, Çin ile ekonomik bağları kolaylaştırmak amacıyla Libya-Çin Ortak Ekonomi Odası'nın faaliyete geçirilmesi için yönerge yayımladı. Oda, her iki ülkenin özel sektörleri arasında ortaklık fırsatları yaratmayı hedefliyor. Ayrıca, başkent Trablus'ta bir Libya-Çin ekonomik forumu düzenlenmesi planlanıyor.

11.06.2024 12:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TRABLUS, 11 Haziran (Xinhua) -- Libya Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhammed Ali el-Huveyc Çin ile ekonomik bağları kolaylaştırmak amacıyla Libya-Çin Ortak Ekonomi Odası'nın faaliyete geçirilmesi için Pazartesi günü bir yönerge yayımladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre oda üyeleriyle bir araya gelen el-Huveyc, odanın her iki ülkenin özel sektörleri arasında ortaklık fırsatları yaratmadaki önemli rolünü vurguladı.

Libya'daki Çin yatırımlarının teşvik edilmesi gerektiğinin altını çizen el-Huveyc, odayı iki ülke arasında ticaret köprüleri kurulmasına ve yatırım iletişiminin geliştirilmesine yardımcı olmaya çağırdı.

Açıklamada, "Toplantıda ayrıca 2024 yılının son çeyreğinde başkent Trablus'ta bir Libya-Çin ekonomik forumu düzenlenmesinin önemi ele alındı" denildi.

Açıklamaya göre el-Huveyc Mayıs ayında ortak odanın Libya tarafının oluşturulmasına ilişkin bir bildiri yayımlamıştı.

Kaynak: Xinhua

Ticaret Bakanı, Muhammed Ali, Libya, Dış Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Libya-Çin Ortak Ekonomi Odası Faaliyete Geçiriliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:18 Dervişoğlu’ndan Akşener’in paylaşımına yorum: İYİ Parti’ye düşmanlık bize sadece güç verir Dervişoğlu'ndan Akşener'in paylaşımına yorum: İYİ Parti'ye düşmanlık bize sadece güç verir
23:08 Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini vurdu Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini vurdu
22:54 1 ay önce ailesini katledip intihar eden polisle ilgili bomba Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası 1 ay önce ailesini katledip intihar eden polisle ilgili bomba Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası
21:43 Hamas, ABD Başkanı Biden’ın Gazze için ateşkes önerisine cevap verdi Hamas, ABD Başkanı Biden'ın Gazze için ateşkes önerisine cevap verdi
20:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 18 yıl sonraki ziyaretine CHP’den ilk açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 yıl sonraki ziyaretine CHP'den ilk açıklama
00:18 İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel’in birbirlerine verdiği hediyeler İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel'in birbirlerine verdiği hediyeler
23:31 Fenerbahçe’de ilk ayrılık Jose Mourinho, 1 saniye bile izlemeden o yıldızın biletini kesti Fenerbahçe'de ilk ayrılık! Jose Mourinho, 1 saniye bile izlemeden o yıldızın biletini kesti
21:57 Fenerbahçe’nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal’a Dursun Özbek sahip çıktı Fenerbahçe'nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal'a Dursun Özbek sahip çıktı
20:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’ten açıklama var Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten açıklama var
20:46 Hakan Fidan’la görüşen Putin: Astana süreci devam etmeli Hakan Fidan'la görüşen Putin: Astana süreci devam etmeli
20:44 Dursun Özbek’ten Erden Timur’a sitem: Galatasaray’a küsmesi son derece yanlış Dursun Özbek'ten Erden Timur'a sitem: Galatasaray'a küsmesi son derece yanlış
20:39 İstanbul’a yeni tramvay hattı geliyor Proje İBB Meclisi’nden geçti İstanbul'a yeni tramvay hattı geliyor! Proje İBB Meclisi'nden geçti
20:17 Bakan Koca’dan sokak hayvanları açıklaması: Gönlüm ötenaziden taraf değil Bakan Koca'dan sokak hayvanları açıklaması: Gönlüm ötenaziden taraf değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2024 07:26:20. #1.13#
SON DAKİKA: Libya-Çin Ortak Ekonomi Odası Faaliyete Geçiriliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement