Libya-Çin Ortak Ekonomi Odası Faaliyete Geçiriliyor

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TRABLUS, 11 Haziran (Xinhua) -- Libya Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhammed Ali el-Huveyc Çin ile ekonomik bağları kolaylaştırmak amacıyla Libya-Çin Ortak Ekonomi Odası'nın faaliyete geçirilmesi için Pazartesi günü bir yönerge yayımladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre oda üyeleriyle bir araya gelen el-Huveyc, odanın her iki ülkenin özel sektörleri arasında ortaklık fırsatları yaratmadaki önemli rolünü vurguladı.

Libya'daki Çin yatırımlarının teşvik edilmesi gerektiğinin altını çizen el-Huveyc, odayı iki ülke arasında ticaret köprüleri kurulmasına ve yatırım iletişiminin geliştirilmesine yardımcı olmaya çağırdı.

Açıklamada, "Toplantıda ayrıca 2024 yılının son çeyreğinde başkent Trablus'ta bir Libya-Çin ekonomik forumu düzenlenmesinin önemi ele alındı" denildi.

Açıklamaya göre el-Huveyc Mayıs ayında ortak odanın Libya tarafının oluşturulmasına ilişkin bir bildiri yayımlamıştı.