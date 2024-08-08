Libya'da Hafter güçlerinin güneybatıdaki hareketliliği endişe yaratıyor - Son Dakika
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Libya'da Hafter güçlerinin güneybatıdaki hareketliliği endişe yaratıyor

Libya Devlet Yüksek Konseyi, Halife Hafter'e bağlı güçlerin ülkenin güneybatısında kontrol genişletme çabalarını endişeyle takip ettiğini bildirdi. Bu hareketliliklerin ateşkes anlaşmasını ve askeri kurumları birleştirme çabalarını tehdit edebileceği ve siyasi sürecin çökmesine yol açabileceği düşünülüyor.

08.08.2024 19:16
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Libya Devlet Yüksek Konseyi, Halife Hafter'e bağlı güçlerin son iki gündür ülkenin güneybatısındaki hareketliliğini endişeyle takip ettiğini bildirdi.

Konseyden yapılan yazılı açıklamada, Hafter güçlerinin ülkenin güneybatısında komşu ülkelerle stratejik öneme sahip bölgelerde kontrolünü genişletmeye çalıştığı belirtildi.

Libya ordusu ve ilgili makamların bilgisi dışında gelişen söz konusu askeri hareketliliğin Devlet Yüksek Konseyi tarafından reddedildiği kaydedilen açıklamada, "Bu hareketliliklerin, ateşkes anlaşmasını ve askeri kurumları birleştirme çabalarını tehdit eden silahlı çatışmaya dönüşebileceğini ve siyasi sürecin çökmesine yol açabileceğini düşünüyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Libya ordusu başkomutanı sıfatıyla Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı ve Savunma Bakanı Abdulhamid Dibeybe ve Genelkurmay Başkanlığına güvenlik tedbirlerini artırma çağrısı yapıldı.

BM ve uluslararası topluma da bu tür yasa dışı askeri hareketliliklere karşı net tavır sergilemesi çağrısında bulunuldu.

Libya Genelkurmay Başkanlığı güneyde teyakkuz haline geçti

Libya medyasında yer alan haberlerde, Libya Genelkurmay Başkan Yardımcısı Selahaddin en-Nemruş'un ülkenin güneyindeki Şuveyrif bölgesinde olası bir saldırının püskürtülmesi için hazırlık seviyesinin artırılması talimatı verdiği kaydedildi.

Başkent Trablus'un 420 kilometre güneyinde bulunan Şuveyrif bölgesinde Hamada el-Hamra petrol sahası bulunuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Libya'da Hafter güçlerinin güneybatıdaki hareketliliği endişe yaratıyor - Son Dakika

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