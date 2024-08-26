Libya'da Merkez Bankasının Yeni Yönetimi Göreve Başladı - Son Dakika
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Libya'da Merkez Bankasının Yeni Yönetimi Göreve Başladı

Libya'da Merkez Bankasının yeni yönetiminin Başkanlık Konseyi tarafından atanarak göreve başladığı açıklandı. Yeni yönetimden Libya ekonomisinin kurtarılması ve yapay krizlerin etkilerinin giderilmesine katkı sağlaması bekleniyor.

26.08.2024 23:16
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Libya'da Merkez Bankasının yeni yönetiminin Başkanlık Konseyi tarafından atanarak göreve başladığı açıklandı.

Merkez Bankasının Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, yeni yönetimin görevi "tamamen devraldığı ve sorunsuz bir geçiş konusunda kararlı olduğu" belirtildi.

Açıklamada, yeni yönetimden Libya ekonomisinin kurtarılması, halkın çıkarları doğrultusunda hareket edilmesi ve yapay krizlerin etkilerinin giderilmesine katkı sağlamasının beklendiği ifade edildi.

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ise Merkez Bankasının Yönetim Kurulu Başkanlığı için geçici olarak Abdulfettah el-Gaffar'ı görevlendirdiğini açıkladı

Libya'da Merkez Bankası krizi

Libya Merkez Bankası, 18 Ağustos'ta Bilgi Teknolojileri Müdürü Musab Muslim'in kaçırılması nedeniyle tüm işlemlerini askıya aldığını açıklamıştı.

Libya Başkanlık Konseyi, 18 Ağustos'ta yaptığı yazılı açıklamada, Libya Merkez Bankasına yeni başkan seçilmesi ve yeni yönetim kurulu oluşturulmasına ilişkin kararın yürürlüğe konmasına oy birliğiyle karar verildiğini duyurmuştu.

Açıklamada, kararın ülkede mali ve ekonomik istikrarın sağlanması, Merkez Bankasının görevlerini verimli ve etkili bir şekilde yerine getirmesi ve finansal hizmetlerin sürekliliğinin sağlanması için alındığına işaret edilmişti.

Temsilciler Meclisi ise 19 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Libya Başkanlık Konseyinin aldığı kararı reddettiğini duyurmuştu.

Libya Merkez Bankası Başkanlığını 2011'den bu yana Sıddık el-Kebir yürütüyordu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Libya'da Merkez Bankasının Yeni Yönetimi Göreve Başladı - Son Dakika

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