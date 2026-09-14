Libya'da Misrata Havaalanı'nda özel uçak pistten çıktı, uçuşlar durduruldu
Libya'nın Misrata kentindeki havaalanında özel bir uçağın iniş sırasında pistten çıkıp alev aldığı bildirildi. Uçak mürettebatı yara almadan kurtulurken yangın nedeniyle havaalanında uçuşlar durduruldu.
Libya'nın Misrata kentindeki havaalanında özel bir uçağın iniş sırasında pistten çıktığı ve ardından alev aldığı belirtildi.
Libya Ulusal Birlik Hükümetinden yapılan açıklamada, Misrata Uluslararası Havaalanında özel bir uçağın iniş yaparken pistten çıktığı ifade edildi.
Kaza nedeniyle uçakta yangın çıktığı ve uçak mürettebatının olaydan yara olmadan kurtulduğu kaydedildi.
İlgili makamların olaya müdahale etmek, yangını kontrol altına almak ve havaalanında uçuşların yeniden başlaması, seyrüsefer güvenliğinin sağlanması için çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.
Libya medyasında yer alan haberlerde, kaza nedeniyle Misrata Uluslararası Havaalanında uçuşların durdurulduğu belirtildi.
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