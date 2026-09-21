Libya'da NOC, 7 numaralı vana kapanınca Şerara'da üretimin azaldığını açıkladı - Son Dakika
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Libya'da NOC, 7 numaralı vana kapanınca Şerara'da üretimin azaldığını açıkladı

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Libya'da silahlı bir grubun Şerara ham petrol boru hattındaki 7 numaralı vanayı kapatmasıyla Zaviye Limanı'na giden hat devre dışı kaldı. NOC, Şerara'da üretimin önemli ölçüde azaldığını, vana kapalı kalırsa tamamen durabileceğini bildirdi; ekipler vanaya ulaşamadı.

Libya'da silahlı bir grubun Zaviye Limanı'na giden petrol boru hattı vanasını kapatması sonucu Şerara sahasında üretimin önemli ölçüde azaldığı belirtildi.

Libya Ulusal Petrol Kurumundan (NOC) yapılan açıklamada, silahlı bir grubun Şerara ham petrol boru hattı üzerindeki 7 numaralı vanayı kapattığı ve Zaviye Limanı'na giden boru hattının devre dışı kaldığı ifade edildi.

Söz konusu vananın kapanması sonucu boru hattı üzerindeki basıncın arttığı, bu durumun da Şerara Petrol Sahasında üretimin önemli ölçüde azalmasına neden olduğu kaydedildi.

NOC'un, Petrol Tesisleri Muhafızları ile iletişime geçerek görevlerini yerine getirmelerini istediği ancak bu talebin sonuçsuz kalarak ekiplerin 7 numaralı vanaya ulaşamadığı aktarıldı.

Vananın kapalı kalması durumunda Şerara Petrol Sahasında üretimin tamamen durabileceği uyarısı yapıldı.

NOC'un ilgili makamlara, petrol sahalarının güvenliğini sağlamak, bu sahaları her türlü protesto, gösteri ve benzeri faaliyetlerden??????? uzak tutmak için sorumluluklarını üstlenmeleri çağrısında bulunduğu ifade edildi.

Kaynak: AA
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