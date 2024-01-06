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Libya'da Daniel Fırtınası sonucu çöken barajlarla ilgili ihmal tespit edildi - Son Dakika
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Libya'da Daniel Fırtınası sonucu çöken barajlarla ilgili ihmal tespit edildi

Libya'da 10 Eylül 2023'te yaşanan Daniel Fırtınası'nın sebep olduğu yağışlar ve sel sonucunda Derne kentindeki iki baraj çöktü. Yapılan incelemede, olayda ihmal olduğu belirlendi. İncelemeler sonucunda Derne Barajı'nın bakımında ihmal olduğu, uyarı sistemlerinin olmaması ve rutin bakımda ihmalin payı olduğu tespit edildi. Sel felaketi sonucunda 4 bin 540 kişi hayatını kaybetti. Yetkililerin sorumluluğu kabul edildi.

Libya\'da Daniel Fırtınası sonucu çöken barajlarla ilgili ihmal tespit edildi
06.01.2024 - 00:49,
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Libya'da, 10 Eylül 2023'te ülkenin doğusunu vuran Daniel Fırtınası'nın sebep olduğu yağışların ve selin ardından Derne kentinde iki barajın çökmesine ilişkin yapılan incelemenin sonucunda, olayda ihmal olduğu belirlendi.

Libya Başsavcılık Ofisi Facebook platformundan "Derne Vadisi'ndeki Sel Olayının İncelenmesinin Sonuçları" adı altında açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Orta Akdeniz'de etkisini gösteren ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran Daniel Fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc ve Suse kentlerinde sel felaketine neden olmuş özellikle Derne kentinde suları tutan iki barajın çökmesi sonucu en büyük zarar burada meydana gelmiştir." ifadesi kullanıldı.

İncelemeler sonucu, Derne Barajı'nın bakımında ihmal olduğunun tespit edildiği belirtilen açıklamada, yıkılan iki barajda da uyarı sistemlerinin olmaması, üst kapakların temizleme işlemleri ve rutin bakımda ihmalin vuku bulan felakette payı olduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, el-Bilad ve Bumansur barajlarında büyük su sızıntılarına tanık olunan çatlakların gözlendiğine, ayrıca su tahliye sisteminin vadide planlandığı şekilde işlemediğine dikkati çekildi.

Derne Belediye Başkanı Abdulmunim el-Gaysi, kentteki Barajlar Kurulu ve Su Kaynakları Kurumundan yetkililerin de aralarında olduğu 14 kişinin gözaltında tutulduğu aktarılan açıklamada, isimleri belirtilmeyen ve yurt dışına kaçan iki şüpheli hakkında da kırmızı bültenle arama kararı çıkartıldığı belirtildi.

Açıklamada, Derne kentinde sel felaketi sonucu 4 bin 540 kişinin hayatını kaybettiği, bunlardan 576'sının yabancı uyruklu olduğu bildirildi.

Başsavcılık, 2003'ten bu yana barajdan sorumlu tüm yetkililerin Derne'deki felaketten sorumlu olduğunu duyurdu.

Libya'daki sel felaketi

Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran Daniel Fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu.

Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel nedeniyle 11 Eylül'de ülke genelinde 3 günlük yas ilan etmiş, Libya Başkanlık Konseyi de kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara sel felaketinden zarar gören bölgeler için yardım çağrısında bulunmuştu.

Libya'nın doğu bölgelerindeki yağış miktarının son "40 yılın en yüksek seviyesinde" olduğu ifade ediliyor.

Kaynak: AA
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