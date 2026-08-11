Libya'da Suikast: Tümgeneral Fevzi el-Mansuri Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Libya'da Suikast: Tümgeneral Fevzi el-Mansuri Hayatını Kaybetti

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Libya'da Tümgeneral Fevzi el-Mansuri, aracının altına yerleştirilen EYP ile suikasta uğrayarak öldü.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı Askeri İstihbarat Dairesi Başkanı Tümgeneral Fevzi el-Mansuri'nin Bingazi kentinde düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybettiği bildirildi.

AA muhabirine konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen Libyalı bir güvenlik yetkilisi, Mansuri'nin Bingazi'nin doğu banliyölerindeki Es-Seyyide Aişe bölgesinde bulunan evinin önünde "terör saldırısına" uğradığını belirtti.

Yetkili, "suikasta uğrayan" Mansuri'nin aracının altına yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) araca bindiği sırada infilak etmesi sonucu yaşamını yitirdiğini aktardı.

Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Tümgeneral Fevzi el-Mansuri, 3 Ağustos 2021'den itibaren Sebha Askeri Bölge Komutanı olarak görev yapıyordu. Mansuri, 20 Mayıs 2024 tarihinde Halife Hafter tarafından Askeri İstihbarat Dairesi Başkanlığı görevine atanmıştı.

Libya, bir tarafta Trablus merkezli ve Ulusal Birlik Hükümeti'nin yönettiği batı bölgeleri, diğer tarafta ise Temsilciler Meclisi tarafından 2022 başında atanan ve Usame Hammad'ın Başbakanlığını yaptığı Bingazi merkezli doğu ile güney bölgeleri arasında siyasi bir bölünme yaşıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu (UNSMIL), petrol ve doğal gaz zengini ülkede seçimlerin yapılmasını engelleyen kronik anlaşmazlıkları çözmek amacıyla uzun süredir diplomatik girişimlerini sürdürüyor.

Libyalılar, ertelenen seçimlerin yapılmasıyla siyasi ve silahlı çatışmaların sona ermesini, Muammer Kaddafi yönetiminin devrildiği 2011'den bu yana devam eden geçiş dönemlerinin kapanmasını umut ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Libya'da Suikast: Tümgeneral Fevzi el-Mansuri Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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