Libya'da Toplu Mezar Bulundu

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Libya'nın başkenti Trablus'un Tacura bölgesinde bulunan toplu mezarda 6 cesede ulaşıldı.

Hükümete bağlı Kayıpları Arama ve Tespit Kurumundan yapılan açıklamada, Tacura'nın Bi'r el-Esta bölgesinde 2011'den kalan toplu mezar bulunduğu belirtildi.

Ekiplerin toplu mezardan 6 ceset çıkardığı kaydedilen açıklamada, toplu mezarda kazı işlemlerinin devam ettiği aktarıldı.

Tunus'ta fitili ateşlenen Arap Baharı Şubat 2011'de Libya'ya sıçramış, ülkeyi 42 yıldır yöneten Muammer Kaddafi güçleri göstericilerin üzerine gerçek mermi ile ateş açmıştı.

Bingazi ve başkent Trablus'taki olaylarda onlarca sivil hayatını kaybetmişti.

Trablus'ta Kaddafi düşmeden kısa süre önce rejim güçleri ile muhalifler arasında şiddetli çatışmalar yaşanmıştı.