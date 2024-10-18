Libya'da Yahya Sinvar için Şehitler Meydanı'nda gıyabi cenaze namazı kılındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Libya'da Yahya Sinvar için Şehitler Meydanı'nda gıyabi cenaze namazı kılındı

Libya\'da Yahya Sinvar için Şehitler Meydanı\'nda gıyabi cenaze namazı kılındı

Libya'nın başkenti Trablus'taki Şehitler Meydanı'nda Gazze'de İsrail saldırısında hayatını kaybeden Hamas lideri Yahya Sinvar için gıyabi cenaze namazı kılındı.

18.10.2024 22:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Libya'nın başkenti Trablus'taki Şehitler Meydanı'nda Gazze'de İsrail saldırısında hayatını kaybeden Hamas lideri Yahya Sinvar için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Filistin davasını destekleyen sivil toplum kuruluşlarının çağrısı üzerine, Şehitler Meydanı'nda Filistin ve Libya bayrağı taşıyan çok sayıda Libyalı toplandı.

Akşam namazının ardından Şehitler Meydanı'nda, İsrail saldırısında hayatını kaybeden Hamas lideri Sinvar için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Namaza katılan Trablus sakinlerinden Muhammed Abbud AA muhabirine verdiği röportajda, Filistin davasının ümmetin davası olduğunu ve her cuma Şehitler Meydanı'nda Gazze'ye destek için gösteri düzenlediklerini söyledi.

"Biz burada bugün Gazze'ye manevi destek, yardım toplamak ve dua için toplandık." diyen Abbud, Gazze'deki Filistin halkının zafer kazanmasını İsrail'in ise hezimete uğramasını temenni ettiğini kaydetti.

"Yahya Sinvar Filistin davası için, Beyt el-Makdis için şehit oldu"

Trablus yakınlarındaki Sabrata kentinden katılan Tarık el-Hattabi de Şehitler Meydanı'na İsrail saldırısInda hayatını kaybeden Hamas lideri Sinvar'ın gıyabi cenaze namazını kılmak için toplandıklarını ifade etti.

Yahya Sinvar'ın Libya'nın İtalyan işgalinden kurtarılmasında mücadele eden Ömer Muhtar'ı hatırlattığını söyleyen Hattabi, "Yahya Sinvar Filistin davası için, Beyt el-Makdis için şehit oldu. Önce Ahmed Yasin sonra İsmail Heniyye ardından da Yahya Sinvar şehit oldu. Şimdi yeni biri gelecek ve Beyt el-Makdis özgürleşinceye kadar bu böyle devam edecek." diye konuştu.

Kaynak: AA

Yahya Sinvar, Sivil Toplum, Orta Doğu, Politika, İsrail, Güncel, Gazze, Libya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Libya'da Yahya Sinvar için Şehitler Meydanı'nda gıyabi cenaze namazı kılındı - Son Dakika


01:24 Yeni atama kararları belli oldu: Sağlık Bakanlığında bir isim görevden alındı Yeni atama kararları belli oldu: Sağlık Bakanlığında bir isim görevden alındı
00:07 Mağdur aileler birer birer otaya çıkıyor Bebek katilleri ’Çocuğunuz 2 hafta içinde ölecek’ demiş Mağdur aileler birer birer otaya çıkıyor! Bebek katilleri 'Çocuğunuz 2 hafta içinde ölecek' demiş
23:02 İstanbul’da kritik görüşme: Bakan Fidan, Hamas üyeleriyle görüştü İstanbul'da kritik görüşme: Bakan Fidan, Hamas üyeleriyle görüştü
21:48 Yenidoğan çete üyesi itiraf etti: Morarmaya başlayan bebeği narkotik ilaç ile uyuttu Yenidoğan çete üyesi itiraf etti: Morarmaya başlayan bebeği narkotik ilaç ile uyuttu
20:37 Böyle yüzsüzlük görülmedi Bebek katillerinin ifadeleri pes dedirtti Böyle yüzsüzlük görülmedi! Bebek katillerinin ifadeleri pes dedirtti
11:22 Hikmet Karaman’ın yeni takımı herkesi şaşırttı Hikmet Karaman'ın yeni takımı herkesi şaşırttı
11:07 Oktay Kaynarca’dan çok konuşulacak itiraf: Kurtlar Vadisi uyarlamaydı Oktay Kaynarca'dan çok konuşulacak itiraf: Kurtlar Vadisi uyarlamaydı
11:06 Güncellenen hileli gıda listesi yayımlandı Güncellenen hileli gıda listesi yayımlandı!
11:01 Yahya Sinvar planlı bir suikastla değil tesadüfen öldürülmüş Yahya Sinvar planlı bir suikastla değil tesadüfen öldürülmüş
10:51 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Ben de tasarruf yapıyorum Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Ben de tasarruf yapıyorum
10:32 Hindistan’da yılan tarafından ısırılan adam, yılanı boynuna sarıp hastaneye gitti Hindistan'da yılan tarafından ısırılan adam, yılanı boynuna sarıp hastaneye gitti
10:23 Gıda denetimleri okulları da kapsayacak Gıda denetimleri okulları da kapsayacak
10:18 Aksaray’da 7 kişinin hayatını kaybettiği kaza anı görüntüsü ortaya çıktı Aksaray'da 7 kişinin hayatını kaybettiği kaza anı görüntüsü ortaya çıktı
10:10 İçişleri Bakanlığı, terörist kategorisinde ödül tarifesini değiştirdi İçişleri Bakanlığı, terörist kategorisinde ödül tarifesini değiştirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2024 07:58:27. #1.13#
SON DAKİKA: Libya'da Yahya Sinvar için Şehitler Meydanı'nda gıyabi cenaze namazı kılındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.