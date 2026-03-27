Libya'dan 145 Nijeryalı Göçmen Ülkelerine Gönderildi

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Libya'nın Sebha kentinden 145 göçmenin gönüllülük esasıyla ülkeleri Nijerya'ya gönderildiğini açıkladı.

IOM Libya Ofisi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Libya'dan ülkelerine gönderilen Nijeryalı göçmenler hakkında bilgi verdi.

Avrupa Birliğinin desteğiyle Sebha Havalimanından 145 göçmenin gönüllülük esasıyla ülkelerine gönderildiği belirtildi.

Göçmenlerin sağlık kontrollerinin de uçakta yapıldığı aktarıldı.

Yaklaşık 216 milyon nüfusuyla Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'da halk, ekonomik kriz ve güvenlik sorunları nedeniyle zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Ülkenin kuzeydoğusunda Boko Haram terör örgütü ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar, milyonlarca Nijeryalıyı evlerini terk etmeye zorladı.

Avrupa'ya gitmek için Libya üzerinden Sahra Çölü ve Akdeniz'i geçmeye çalışanların bazıları insan kaçakçılarının eline düştü, bazıları ise çölde ya da denizde hayatını kaybetti.