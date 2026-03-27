Libya'dan 145 Nijeryalı Göçmen Ülkelerine Gönderildi
Libya'dan 145 Nijeryalı Göçmen Ülkelerine Gönderildi

27.03.2026 19:33
BM, Libya'dan 145 Nijeryalı göçmenin gönüllü olarak ülkelerine gönderildiğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Libya'nın Sebha kentinden 145 göçmenin gönüllülük esasıyla ülkeleri Nijerya'ya gönderildiğini açıkladı.

IOM Libya Ofisi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Libya'dan ülkelerine gönderilen Nijeryalı göçmenler hakkında bilgi verdi.

Avrupa Birliğinin desteğiyle Sebha Havalimanından 145 göçmenin gönüllülük esasıyla ülkelerine gönderildiği belirtildi.

Göçmenlerin sağlık kontrollerinin de uçakta yapıldığı aktarıldı.

Yaklaşık 216 milyon nüfusuyla Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'da halk, ekonomik kriz ve güvenlik sorunları nedeniyle zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Ülkenin kuzeydoğusunda Boko Haram terör örgütü ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar, milyonlarca Nijeryalıyı evlerini terk etmeye zorladı.

Avrupa'ya gitmek için Libya üzerinden Sahra Çölü ve Akdeniz'i geçmeye çalışanların bazıları insan kaçakçılarının eline düştü, bazıları ise çölde ya da denizde hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Libya'dan 145 Nijeryalı Göçmen Ülkelerine Gönderildi - Son Dakika

Orkun Kökçü’nün maç sonu görüntüsü tartışma yarattı Orkun Kökçü'nün maç sonu görüntüsü tartışma yarattı
Trump: İran’ın enerji santrallerini 10 gün daha vurmayacağız Trump: İran'ın enerji santrallerini 10 gün daha vurmayacağız
Rumen kaleci Radu, Türkiye’nin attığı golün şaşkınlığını üzerinden atamadı Rumen kaleci Radu, Türkiye'nin attığı golün şaşkınlığını üzerinden atamadı
Yurdun camına çıktı, kendini bir anda boşluğa bıraktı Yurdun camına çıktı, kendini bir anda boşluğa bıraktı
Diyarbakır’da sivil polis aracının geçişi sırasında EYP patladı Diyarbakır'da sivil polis aracının geçişi sırasında EYP patladı
Mircea Lucescu: Hak etmediğimiz bir yenilgi Mircea Lucescu: Hak etmediğimiz bir yenilgi

19:32
Liverpool’a Muhammed Salah’ın yerine Türk yıldız: 100 milyon Euro’luk teklif
Liverpool'a Muhammed Salah'ın yerine Türk yıldız: 100 milyon Euro'luk teklif
19:17
Sözünü tuttu, milli galibiyet şerefine 1000 lahmacun dağıttı
Sözünü tuttu, milli galibiyet şerefine 1000 lahmacun dağıttı
19:11
Bu artık başka seviye Dürümün içinden çıkan şey inanılmaz
Bu artık başka seviye! Dürümün içinden çıkan şey inanılmaz
19:05
WP: ABD’nin İran’a saldırılarda kullandığı Tomahawk füzelerinin hızla tükenmesi Pentagon’u endişelendirdi
WP: ABD'nin İran'a saldırılarda kullandığı Tomahawk füzelerinin hızla tükenmesi Pentagon'u endişelendirdi
18:47
Hande Erçel serbest bırakıldı
Hande Erçel serbest bırakıldı
18:43
Dimarco’nun birkaç saniyelik sevinci iki ülke arasında kriz çıkardı
Dimarco'nun birkaç saniyelik sevinci iki ülke arasında kriz çıkardı
SON DAKİKA: Libya'dan 145 Nijeryalı Göçmen Ülkelerine Gönderildi - Son Dakika
