IOM: 80.000 Göçmen Libya'dan Gönüllü Olarak Memleketlerine Döndü - Son Dakika
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IOM: 80.000 Göçmen Libya'dan Gönüllü Olarak Memleketlerine Döndü

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Gönüllü İnsani Dönüş programı kapsamında 2015 yılından bu yana 80.000 yasadışı göçmenin Libya'dan gönüllü olarak memleketlerine dönmek üzere sınır dışı edildiğini bildirdi. Sınır dışı edilen göçmenler arasında insan ticareti mağdurları, çocuklar ve tıbbi gereksinimleri olan kişiler bulunuyor. Geri dönen göçmenlere varış sonrası karşılama yardımı ve bireysel yeniden entegrasyon yardım paketleri sağlanıyor.

22.05.2024 12:50
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TRABLUS, 22 Mayıs (Xinhua) -- Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Gönüllü İnsani Dönüş programı kapsamında 2015 yılından bu yana 80.000 yasadışı göçmenin Libya'dan gönüllü olarak memleketlerine dönmek üzere sınır dışı edildiğini bildirdi.

Salı günü yapılan açıklamada, sınır dışı edilen göçmenler arasında 2.733 insan ticareti mağduru, refakatsiz veya ailelerinden ayrı düşmüş 843 çocuk ve tıbbi gereksinimleri olan 5.144 kişinin bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, geri dönen göçmenlerin döndükleri ülkelerde varış sonrası karşılama yardımının yanı sıra ekonomik, sosyal ve psikososyal destek gibi bireysel yeniden entegrasyon yardım paketleri aracılığıyla kapsamlı bir destek aldıkları belirtildi.

IOM Libya misyon şefi vekili Tauhid Pasha, "IOM Libya personeli, Libya'da acil koruma yardımına ihtiyaç duyan savunmasız göçmenlere yardımcı olmak için gece gündüz çalışıyor. Göçmenlerin bilinçli tercihler yapmasını ve evlerine dönme haklarının savunulmasını güvence altına alan Gönüllü İnsani Dönüş programı, aşırı zorlayıcı koşullar karşısında bir umut ışığı sunuyor" dedi.

Libya, merhum lider Muammer Kaddafi rejiminin 2011 yılında devrilmesinden bu yana, Akdeniz'i geçerek Avrupa kıyılarına ulaşmaya çalışan binlerce kaçak göçmen için tercih edilen bir hareket noktası haline geldi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel IOM: 80.000 Göçmen Libya'dan Gönüllü Olarak Memleketlerine Döndü - Son Dakika

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SON DAKİKA: IOM: 80.000 Göçmen Libya'dan Gönüllü Olarak Memleketlerine Döndü - Son Dakika
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