Libya'dan Serbest Bırakılan Aktivistler İstanbul'da - Son Dakika
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Libya'dan Serbest Bırakılan Aktivistler İstanbul'da

24.06.2026 19:25
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Libya'da alıkonulan 10 Global Sumud Filosu aktivistinden 6'sı Türkiye'ye getirildi.

Libya'nın doğusunda tutuklu bulunan ve serbest bırakılan 10 Global Sumud Filosu Kara Konvoyu müzakere heyeti üyesinden 6'sı İstanbul'a getirildi.

Global Sumud Filosu Türkiye Yönetimi'nden yapılan açıklamada, 24 Mayıs'tan bu yana Libya'nın doğusundaki yönetim tarafından Bingazi'de hukuka aykırı olarak alıkonulan Global Sumud Filosu Kara Konvoyu müzakere heyeti üyesi 10 aktivistin, yaklaşık bir ay süren tutukluluğun ardından dün itibarıyla serbest bırakıldığı belirtildi.

Açıklamada, aktivistlerin özgürlüklerine kavuşmasının, Türkiye Cumhuriyeti başta olmak üzere, çeşitli devletlerin yoğun diplomatik girişimleri, Global Sumud Filosu Türkiye yönetimi ile Yeryüzü Avukatları Derneği (WOLAS) ve Global Sumud Filosu hukuk ekiplerinin yürüttüğü titiz hukuki diplomasi sonucu gerçekleştiği kaydedildi.

Bu süreçte dünya çapında sergilenen sivil dayanışma seferberliğinin de uluslararası kamuoyu baskısı oluşturarak bu hukuksuzluğun sona ermesinde kritik bir rol oynadığı vurgulandı.

Açıklamada, Türk Hava Yolları uçağıyla bugün İstanbul Havalimanı'na gelen aktivistler Arjantinli Maria Gimenez ile Lucas Aguilere, ABD'li Jenelle Jones, Portekizli Ana Margarida Baptista, Polonyalı Laura Kwoczala ve İspanyalı Alicia Armesto'nun Global Sumud Filosu Türkiye Yönetim Ekibi, İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım ve vatandaşlar tarafından karşılandığı bildirildi.

Bir önceki gece ise aktivistlerden İtalyan Leonarda Albeneza ile Domenico Centrone, Tunuslu Ashraf Khoja ve Uruguaylı Matias Alvarez Rodriguez Tunus'a tahliye edildiği kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Libya'dan Serbest Bırakılan Aktivistler İstanbul'da - Son Dakika

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