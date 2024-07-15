Libya Devlet Yüksek Konseyi, Tobruk'taki Temsilciler Meclisi'nin onayladığı 2024 bütçesini reddetti - Son Dakika
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Libya Devlet Yüksek Konseyi, Tobruk'taki Temsilciler Meclisi'nin onayladığı 2024 bütçesini reddetti

Libya Devlet Yüksek Konseyi, Tobruk'taki Temsilciler Meclisi'nin onayladığı 2024 bütçesini reddettiğini duyurdu. Konsey üyeleri, bütçenin şekil ve içeriğindeki usulsüzlükler ve anayasayı ihlal etmesi nedeniyle reddettiklerini belirtti. Bu durum, Libya'daki krizin çözümüne yönelik diyalogları etkileyebilir.

15.07.2024 20:07
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Libya Devlet Yüksek Konseyi, ülkenin doğusundaki Tobruk'taki Temsilciler Meclisi'nin (TM), onayladığı 2024 bütçesini reddettiğini duyurdu.

Libya Devlet Yüksek Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, Konsey üyelerinin TM'nin 10 Temmuz'da onayladığı 2024 yılı genel bütçe kanununu görüşmek üzere olağanüstü toplantı düzenlediği belirtildi.

Konseyin toplantısında, TM tarafından onaylanan 2024 genel bütçesinin şekil ve içeriğindeki usulsüzlükler ve anayasayı açıkça ihlali nedeniyle reddedildiği kaydedildi.

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Muhammed Tekale, 12 Temmuz'da yaptığı açıklamada, TM'nin bütçeyi onaylamasının, yetkili makam olarak bütçe kanunu taslağını Devlet Yüksek Konseyi'ne sunarak bağlayıcı görüş bildirmesi, daha sonra tartışılması ve onaylanması için Temsilciler Meclisi'ne havale etmesini öngören Libya Siyasi Anlaşması'nın hükümlerine aykırı olduğunu söylemişti.

TM'nin Devlet Yüksek Konseyi'nden bağlayıcı görüş almadan bütçeyi onaylamasının ardından Tekale, Libya'daki krizinin çözümüne yönelik Arap Birliği'nin himayesinde Kahire'de yapılacak diyaloglara katılmayı askıya aldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

Tobruk, Libya, Politika, Güncel, Son Dakika

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