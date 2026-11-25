TRABLUS, 25 Kasım (Xinhua) -- Libya'nın Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Ulusal Birlik Hükümeti, kısa süre önce ülkenin doğusundaki Bingazi'de yaşanan olaylarda Ukrayna ile birlikte hareket edildiğine dair haberleri yalanladı.

Libya Birlik Hükümeti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı salı günü yaptığı açıklamada, bazı medya kuruluşlarında dolaşıma sokulan iddiaların asılsız olduğunu söyledi. Açıklamada, Libya toprakları ve tesislerinin, saldırı eylemlerinde bir üs olarak kullanılmaması gerektiğini vurgulayan 12 Eylül tarihli Savunma Bakanlığı açıklaması hatırlatıldı.

Bakanlık, tüm askeri mutabakat ve anlaşmaların, Libya'nın egemenlik ve güvenliğini koruyacak şekilde resmi kanallar aracılığıyla, yasal çerçevelere ve yerleşik uluslararası prosedürlere uygun olarak yapıldığını vurguladı.

Bingazi'nin ve bölge sakinlerinin güvenliğini tehlikeye atan son olayların, devlet otoritesi dışında yabancı güçlere ev sahipliği yapmanın risklerini ortaya koyduğunu belirten bakanlık, söz konusu güçleri ülkeye getiren tarafların, Libya'yı uluslararası çatışmalara sürüklediğine dikkat çekti.

Bakanlık ayrıca, bu güçlerin varlığının, Libya'nın egemenliğinin herhangi bir şekilde ihlalini haklı çıkarmayacağını vurguladı.

Uluslararası ve yerel basında, Libya'nın batısında Ukrayna'nın askeri varlığının bulunduğu ve bu konuda Kiev ile Trablus merkezli Ulusal Birlik Hükümeti arasında gizli bir anlaşma yapıldığına ilişkin haberler yer almıştı.

22 Kasım'da Bingazi'deki deniz üssüne saldırı düzenlenmiş, limanda demirli bir Rus gemisinde patlama yaşanmıştı. Aynı gün gece saatlerinde kentin açıklarında bir gemi daha saldırıya uğramıştı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ertesi gün yaptığı açıklamada, Libya açıklarında iki Rus gemisine saldırı düzenlediklerini açıkladı.

Libya'nın eski lideri Muammer Kaddafi'nin 2011 yılında devrilmesinden bu yana ülke, Trablus merkezli Ulusal Birlik Hükümeti ile Libya Ulusal Ordusu'nun desteklediği doğu yönetimi arasında bölünmüş durumda. Askeri ve siyasi kurumların birbiriyle rekabet halinde olduğu ülkenin farklı bölgelerine yabancı güçler ve savaşçılar bulunuyor.