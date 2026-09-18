Libya ile Fransa arasındaki direkt uçuşlar MedSky ile 15 yıl sonra yeniden başladı - Son Dakika
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Libya ile Fransa arasındaki direkt uçuşlar MedSky ile 15 yıl sonra yeniden başladı

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Libya ile Fransa arasındaki direkt uçuşlar MedSky ile 15 yıl sonra yeniden başladı
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Libya merkezli havayolu şirketi MedSky, Trablus-Paris-Bingazi rotasını hizmete açarak Libya ile Fransa arasındaki direkt uçuşları 15 yılı aşkın bir sürenin ardından yeniden başlattı.

TRABLUS, 18 Eylül (Xinhua) -- Libya merkezli havayolu şirketi MedSky, Trablus-Paris- Bingazi rotasını hizmete açarak Libya ile Fransa arasındaki direkt uçuşları 15 yılı aşkın bir sürenin ardından yeniden başlattı.

MedSky ve Libya Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, perşembe sabahı Trablus'taki Mitiga Uluslararası Havalimanı'ndan kalkıp öğle saatlerinde Paris Charles de Gaulle Havalimanı'na iniş yapan ilk uçak, daha sonra Bingazi'deki Benina Uluslararası Havalimanı'na hareket etti.

Söz konusu rota, ülkenin başkenti Trablus ile doğudaki Bingazi kentini Paris'e bağlayarak Libya ile Fransa arasında doğrudan hava bağlantısı sağlıyor.

Havayolu şirketinin açıklamasına göre 15 yılı aşkın süre önce iki ülke arasındaki direkt seferler askıya alınmıştı.

Fransa'nın Libya Büyükelçiliği ay başında yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki direkt uçuş rotasının yeniden açılmasını ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve yolcu seyahatlerinin kolaylaştırılması adına önemli bir adım olduğunu söyleyerek, bu gelişmeyi memnuniyetle karşıladıklarını belirtmişti.

Kaynak: Xinhua
HavacılıkBingaziTripoliUlaşımGüncelFransaParisLibyaSon Dakika

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