Libya'nın başkentinde düzenlenen 50. Trablus Uluslararası Fuarı kapılarını açtı - Son Dakika
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Libya'nın başkentinde düzenlenen 50. Trablus Uluslararası Fuarı kapılarını açtı

Libya\'nın başkentinde düzenlenen 50. Trablus Uluslararası Fuarı kapılarını açtı

Libya Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen 50. Trablus Uluslararası Fuarı, Uluslararası Fuar Alanı'nda 15-21 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Fuarda yerli ve yabancı 300 firma yer alırken, Mısır, Tunus, İtalya, Cezayir, Endonezya, Suudi Arabistan ve İran gibi ülkelerden de uluslararası şirketler ve ekonomi kurumları katılıyor. Türkiye'den ise 8 şirket fuara katılıyor. Trablus Uluslararası Fuarı, Afrika ve Arap dünyasının en eski fuarı olarak bilinirken, 1927 yılında başkentte düzenlenmeye başlamış ve 1962 yılından itibaren düzenli olarak gerçekleştirilmektedir.

15.05.2024 20:13
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Libya'nın başkentinde düzenlenen 50. Trablus Uluslararası Fuarı, kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Libya Ekonomi ve Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Fuar Alanı'nda 15-21 Mayıs tarihleri arasında devam edecek ticaret fuarına yerli ve yabancı 300 firma katılıyor.

Mısır, Tunus, İtalya, Cezayir, Endonezya, Suudi Arabistan ve İran'dan uluslararası şirket ve ekonomi kurumunun bulunduğu fuarda, Türkiye'den de 8 şirket yer alıyor.

Afrika ve Arap dünyasının en eski fuarı olarak bilinen Trablus Uluslararası Fuarı, ilk kez 1927 yılında başkentteki Gazele Meydanı'nda düzenlendi.

Fuar, İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasına kadar 13 kez daha yapılırken, 1939'dan sonra yaklaşık 20 yılı aşkın süre düzenlenmeyen Fuar 1962'de tekrar düzenlenmeye başladı.

Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı, Suudi Arabistan, Endonezya, Türkiye, Cezayir, Afrika, İtalya, Tunus, Mısır, Libya, İran, Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Libya'nın başkentinde düzenlenen 50. Trablus Uluslararası Fuarı kapılarını açtı - Son Dakika

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