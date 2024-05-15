Libya\'nın başkentinde düzenlenen 50. Trablus Uluslararası Fuarı kapılarını açtı

Güncel

Libya'nın başkentinde düzenlenen 50. Trablus Uluslararası Fuarı, kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Libya Ekonomi ve Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Fuar Alanı'nda 15-21 Mayıs tarihleri arasında devam edecek ticaret fuarına yerli ve yabancı 300 firma katılıyor.

Mısır, Tunus, İtalya, Cezayir, Endonezya, Suudi Arabistan ve İran'dan uluslararası şirket ve ekonomi kurumunun bulunduğu fuarda, Türkiye'den de 8 şirket yer alıyor.

Afrika ve Arap dünyasının en eski fuarı olarak bilinen Trablus Uluslararası Fuarı, ilk kez 1927 yılında başkentteki Gazele Meydanı'nda düzenlendi.

Fuar, İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasına kadar 13 kez daha yapılırken, 1939'dan sonra yaklaşık 20 yılı aşkın süre düzenlenmeyen Fuar 1962'de tekrar düzenlenmeye başladı.