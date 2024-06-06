Libya'nın eski Büyükelçisi Emel el-Cerari 7 yıl hapse mahkum edildi - Son Dakika
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Libya'nın eski Büyükelçisi Emel el-Cerari 7 yıl hapse mahkum edildi

Libya\'nın eski Büyükelçisi Emel el-Cerari 7 yıl hapse mahkum edildi

Libya'nın eski Brüksel ve Lüksemburg Büyükelçisi Emel el-Cerari, kamu fonundan zimmetine para aktardığı ve kamu çıkarını kendi menfaati için kullandığı gerekçesiyle Trablus Ceza Mahkemesi tarafından 7 yıl hapse mahkum edildi. Cerari'nin 7 yıl hapsine ve zimmetine geçirdiği paranın iki katı para cezasına çarptırıldığı belirtildi.

06.06.2024 23:35
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Libya'nın eski Brüksel ve Lüksemburg Büyükelçisi Emel el-Cerari, "kamu fonundan zimmetine para aktardığı ve kamu çıkarını kendi menfaati için kullandığı" gerekçesiyle Trablus Ceza Mahkemesi tarafından 7 yıl hapse mahkum edildi.

Libya Başsavcılığından yapılan açıklamada, Trablus Ceza Mahkemesinin yolsuzluk suçlamasıyla yargılanan eski Büyükelçi Cerari hakkındaki kararını verdiği belirtildi.

Cerari'nin kamu fonundan zimmetine para aktardığı ve kamu çıkarını kendi menfaati için kullandığı suçlarının sabit olduğu kaydedilen açıklamada, eski Büyükelçi'nin 7 yıl hapsine ve zimmetine geçirdiği paranın iki katı para cezasına çarptırıldığı kaydedildi.

Libya Dışişleri Bakanlığı, Ekim 2023'te yayımladığı kararla, Cerari'nin Büyükelçilik görevinin sona erdiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Libya'nın eski Büyükelçisi Emel el-Cerari 7 yıl hapse mahkum edildi - Son Dakika

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