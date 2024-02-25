Libya Petrol Tesisleri Muhafızları, petrol sahalarını ve limanları kapatma kararı aldı

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Libya Savunma Bakanlığına bağlı Petrol Tesisleri Muhafızları, petrol ihraç eden tüm petrol sahaları ve limanların kapatıldığını duyurdu.

Libya El-Ahrar televizyonunun haberine göre, Libya Petrol Tesisleri Muhafızları ülkedeki petrol sahaları ve limanların kapatıldığını ve tesislerin yeniden açılması için şartlarının yerine getirilmesini talep ettiklerini açıkladı.

Petrol Tesisleri Muhafızları ayrıca, şartlarının yerine getirilmemesi durumunda adli yollarla haklarını arayacaklarını ifade etti.

Öte yandan, Ulusal Petrol Kurumundan (NOC) yapılan açıklamada, Libya Petrol Tesisleri Muhafızları Başkanı Abdurrezzak el-Hırmani ile NOC Başkan Vekili Mesut Süleyman'ın bir araya geldiği belirtildi.

NOC Başkan Vekili Süleyman'ın görüşmede, petrol tesislerinin her türlü gerilimden uzak tutulması ve Petrol Tesisleri Muhafızlarının taleplerinin yerine getirilmesi için resmi ve yasal kanalları takip etmesi gerektiğini vurguladı.

Libya hükümetinden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Libya Petrol Tesisleri Muhafızları, 15 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Libya Ulusal Birlik Hükümetinden taleplerinin yerine getirilmesini istemiş ve 10 gün içinde şartları yerine getirilmezse petrol sahalarının kapatılacağı tehdidinde bulunmuştu.

Çalışanların maaşlarının NOC çalışanlarının maşları ile aynı düzeye yükseltilmesi ve ikramiyelerin verilmesinin talep edildiği açıklamada, Libya Petrol Tesisleri Muhafızlarının mali açıdan NOC'un bünyesine dahil edilmesi istenmişti.

Libya'da son 5 yılda çeşitli gruplar arasındaki çatışmalar, petrol ihracatında önemli bir düşüşe neden olurken, petrol üretimini günde iki milyon varile çıkarmayı amaçlayan genişleme planlarını da geciktirmiş oldu.