Libya, Ras Cedir Sınır Kapısı'na giden sahil yolunu askeri bölge ilan etti - Son Dakika
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Libya, Ras Cedir Sınır Kapısı'na giden sahil yolunu askeri bölge ilan etti

Libya ordusu, ülkenin Tunus'a açılan Ras Cedir Sınır Kapısı'na giden sahil yolunu askeri bölge ilan ettiğini ve sadece görevli birimlerin geçişine izin verileceğini duyurdu. Bu kararın ardında, sınır kapısına yapılan saldırılar ve çatışmaların yaşanması yatmaktadır.

29.06.2024 02:53
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Libya ordusu, ülkenin Tunus'a açılan Ras Cedir Sınır Kapısı'na giden sahil yolunun askeri bölge ilan edildiğini ve görevli birimler dışında herhangi bir askeri aracın geçişine kapatıldığını duyurdu.

Libya Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Genelkurmay Başkan Yardımcısı Selahaddin en-Nemruş, Sınır Kapısı'na yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Ebu Kemmaş bölgesine konuşlanan birlikleri denetledi.

Nemruş, Ras Cedir Sınır Kapısı'na giden sahil yolunun askeri bölge ilan edildiğini belirterek, yolun, görevli birimler dışında herhangi bir askeri aracın geçişine kapatılması ve bu uygulamayı ihlal edenlere güç kullanılması yönünde talimat verdi.

Bölgede hükümetle Zuvvara kenti milisleri arasındaki gerginlik

Libya İçişleri Bakanlığı, kaçakçılığın önlenmesi ve güvenliğin sağlanması amacıyla Ras Cedir Sınır Kapısı'na gönderilen güvenlik güçlerine 19 Mart'ta silahlı bir grup tarafından saldırı düzenlendiğini, ardından da sınır kapısının kapatıldığını duyurmuştu.

Bakanlık, Ras Cedir Sınır Kapısı'nın 20 Haziran'da iki ülke vatandaşlarının geçişine açılacağını açıklamış ancak gerekli işlemler henüz tamamlanmadığı için açılışın 24 Haziran'a ertelendiğini bildirmişti.

Ras Cedir Sınır Kapısı'na giden sahil yolu, 24 Haziran gecesi Zuvvara kentindeki silahlı milis güçler tarafından kapatılınca sınır kapısının açılışı tekrar ertelenmiş ve Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, 25 Haziran'da Zuvvara Belediye Meclisi ve kanaat önderlerini kabul etmişti.

Görüşmede, Başbakan Dibeybe'nin ilgili kurumlara bölgede yarım kalan bazı projelerin tamamlanması ve Ras Cedir Sınır Kapısı'na giden sahil yolunun açılması yönünde talimat verdiği belirtilmişti.

Libya medyasında yer alan haberlerde, hükümete bağlı ortak güçler ile Zuvvara kenti askeri meclisi milisleri arasında 26 Haziran'da Ras Cedir Sınır Kapısı yakınlarında çatışma çıktığı ve bir çocuğun ağır yaralandığı kaydedilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Libya, Ras Cedir Sınır Kapısı'na giden sahil yolunu askeri bölge ilan etti - Son Dakika

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