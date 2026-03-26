Libya, Rus LNG Tankerini Uluslararası Sulara Çekti

26.03.2026 00:17
Libya, sürüklenen Rus LNG tankerini uluslararası sularda boşaltacak ve mürettebat kurtarıldı.

Libya, ülke açıklarında uzun süredir sürüklenen Rus (LNG) tankerinin uluslararası sulara çekildiğini ve Ulusal Petrol Kurumunun tankerin boşaltılması konusunda görevlendirildiğini açıkladı.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti, Libya Ulaştırma Bakanı Muhammed eş-Şuhubi'nin konuya ilişkin videolu açıklamasını paylaştı.

Şuhubi, Başbakan Abdulhamid Dibeybe'nin talimatıyla Akdeniz'de sürüklenen metruk Rus LNG tankerinin takibi ile ilgili kriz masasının kurulduğunu söyledi.

Libya'ya ait römorkörlerin Rus tankerini Libya karasularından çıkarak uluslararası sulara çektiğini kaydeden Şuhubi, Libya Ulusal Petrol Kurumunun tankerin boşaltılması konusunda görevlendirildiğini aktardı.

Şuhubi, Rusya ile Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla koordinasyonun sağlandığını, konuyla ilgili Malta ve İtalya ile de işbirliği içinde olduklarını sözlerine ekledi.

Rus LNG tankerinin 30 kişilik mürettebatı kurtarılmıştı

Libya Limanlar ve Deniz Taşımacılığı Kurumu, 4 Mart'ta yaptığı açıklamada, "ARCTIC METAGAZ" adlı Rus bayraklı doğal gaz tankerinde patlamalar meydana geldiğini ve tankerdeki 30 mürettebatın kurtarıldığını bildirmişti.

Kurum, tankerin Sirte Limanı'nın 130 mil kuzeyinde battığını açıklasa da, tankerin batmadığı ve Libya'nın batı açıklarında sürüklenmeye devam ettiği ortaya çıkmıştı.

Rusya, tankeri Ukrayna'nın vurduğunu açıklamıştı

Rusya Ulaştırma Bakanlığı, 4 Mart'ta yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın, Akdeniz'de seyreden Rus tankerine insansız deniz araçlarıyla saldırı gerçekleştiğini bildirmişti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Rusya'ya ait sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) tankerinin, Libya kıyılarından gönderilen insansız deniz araçlarıyla Akdeniz'de saldırıya uğradığı, tankerdeki Rus vatandaşı 30 kişilik mürettebatın ise kurtarıldığı ifade edilmişti.

Kaynak: AA

Denizcilik, Enerji, Güncel, Libya, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
