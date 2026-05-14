Libya Sınırları Sadece Libyalılara Açık

14.05.2026 23:23
Bingazi hükümeti, Sumud Kara Konvoyu'na yalnızca Libyalıların geçişine izin vereceğini duyurdu.

Libya'nın doğusundaki Temsilciler Meclisinin atadığı Bingazi hükümeti, Mısır makamları ile yapılan koordinasyon çerçevesinde Sumud Kara Konvoyundaki aktivistlerden yalnızca Libyalıların kara sınırlarından geçebileceğini duyurdu.

Bingazi'deki hükümetin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Sumud Kara Konvoyundaki aktivistlerin Filistin halkına destek amacıyla bir yardım konvoyu gönderme hazırlıklarının takip edildiği belirtildi.

Filistin davasına yönelik dayanışma ve destek ruhunu somutlaştıran Sumud Konvoyu insani yardım adımının takdir edildiği kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Mısır yetkilileriyle iletişim ve koordinasyon çerçevesinde, Mısır Arap Cumhuriyeti'ndeki ilgili yetkililer, Filistin halkının çektiği acıları hafifletmeye katkıda bulunan her türlü insani çabayı memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederken, kara sınırlarından girişin yalnızca Libya vatandaşlarıyla sınırlı olduğunu vurgulamışlardır."

Bakanlığın Mısır'ın egemen prosedürlerine tam saygı duyduğu ve Mısır topraklarına girmek isteyenleri havaalanlarını kullanarak, ilgili ülkelerindeki yetkili makamlardan gerekli vizeleri alarak belirlenmiş prosedürlere uymaya çağırdığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu nedenle, (Libya'nın doğusundaki) Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı, bu düzenlemeler ve prosedürler uyarınca, Libya hükümetinin yetki alanı içinde yukarıda belirtilen kriterleri karşılamayan hiçbir bireyin geçişine izin veremeyeceğini teyit eder."

Sumud Kara Konvoyu, Zaviye kentinde Gazze'ye doğru yola çıkmaya hazırlanıyor

Libya'nın Zaviye kentinde Gazze'deki ablukayı kırmak için yola çıkmak amacıyla Cezayir, Tunus, Fas, Moritanya, Türkiye, Endonezya, Çin, ABD, Almanya, İspanya, İtalya ve İngiltere'nin de aralarında bulunduğu 30 ülkeden 350'nin üzerinde aktivist bir araya geldi.

Libya'nın başkenti Trablus'un yaklaşık 40 kilometre batısındaki Zaviye kentinde hazırlıklarını sürdüren Sumud Kara Konvoyundaki aktivistlerin hazırlıklarını tamamlamasının ardından insani yardım tırlarıyla yola çıkması bekleniyor.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
