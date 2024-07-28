Libya Temsilciler Meclisi, Başbakan Aday Başvurularını Kabul Etmeye Başladı

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Libya Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih, TM'nin seçim sürecini yönetecek yeni birlik hükümetinin Başbakan aday başvurularını kabul etmeye başladığını duyurdu.

TM'den yapılan yazılı açıklamada, yeni kurulacak birlik hükümeti için başbakan adaylarının ilgili belgeleri 11 Ağustos'a kadar TM'nin Bingazi'deki makamına sunması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, TM Başkanı Salih'in Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı ve üyelerine Başbakanlık görevine yetkili gördükleri isimleri önermeleri çağrısında bulunduğu kaydedildi.

TM'nin bu adımı "Anayasa Bildirgesi, 13. Anayasa Değişikliği hükümleri ve 6+6 Komitenin belirleyip TM'nin onayladığı seçim kanunları" çerçevesinde attığı ifade edildi.

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Muhammed Tekale ve Libya Ulusal Birlik Hükümetinden TM'nin duyurusuna ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı ancak, Devlet Yüksek Konseyi üyesi Muhammed Muazzib basına yaptığı açıklamada TM'nin duyurusunun Salih'in tek taraflı bir kararı olduğunu ve Devlet Yüksek Konseyi ile varılan mutabakatla çeliştiğini söyledi.

Libya Devlet Yüksek Konseyi ve TM'den bir grup üye, 18 Temmuz'da Kahire'de bir araya gelmiş, "6+6" Komitenin belirlediği ardından TM'nin onayladığı seçim yasalarına bağlı olduklarını duyurmuş ve seçim sürecini yönetecek yeni bir birlik hükümeti kurulması için TM'nin aday başvurularını kabul etmeye başlaması çağrısı yapmıştı.

Libya'da seçim çıkmazı

Libya'da uluslararası ve yerel kuruluşların defalarca yaptığı çağrılara rağmen parlamento ve devlet başkanlığı seçimleri, seçim kanunları üzerindeki anlaşmazlıklar nedeniyle uzun süredir yapılamadı.

Trablus'taki Devlet Yüksek Konseyi ve ülkenin doğusundaki Tobruk kentinde yer alan Temsilciler Meclisi (TM) altışar üyesinden oluşan Seçim Yasalarını Belirleme (6+6) Komitesi, 6 Haziran 2023'te seçim kanunları üzerinde anlaşmaya vardı.

TM, 4 Kasım 2023'te 6+6 Komitenin belirlediği seçim yasalarını onayladığını duyurdu ancak Devlet Yüksek Konseyi TM'yi 6+6 Komitenin belirlediği seçim kanunlarını değiştirmekle itham ederek, yalnız "6+6 Komitenin belirlediği seçim yasalarına bağlı olduğunu" açıkladı.

TM, Devlet Yüksek Konseyinin itirazına rağmen onayladığı seçim kanunlarını resmi gazetede yayımladı ve seçim kanunlarının yürürlüğe girdiğini savundu. İki kurum arasındaki söz konusu anlaşmazlık nedeniyle seçimlerle ilgili süreç başlatılamadı.

İki kurum için en belirgin anlaşmazlık noktası ise devlet başkanlığına adaylık şartları konusunda yaşanıyor.

Devlet Yüksek Konseyi, asker ve çifte vatandaşlığı bulunanların (Halife Hafter) devlet başkanlığı seçimlerinde aday olamayacağını, TM ise bu durumun adaylık için bir engel teşkil etmediği görüşünü savunuyor.