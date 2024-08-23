Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih, Merkez Bankası krizini görüşmek üzere Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu Başkan Vekili Stephanie Koury ile bir araya geldi - Son Dakika
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Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih, Merkez Bankası krizini görüşmek üzere Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu Başkan Vekili Stephanie Koury ile bir araya geldi

Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih'in, Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Başkan Vekili Stephanie Koury ile ülkedeki Merkez Bankası krizini görüştüğü belirtildi. Salih ve Koury'nin, Libya Merkez Bankası'nın çalışmalarının olumsuz etkilenmemesi için durumun sakinleştirilmesi gerektiği konusunda görüş birliğine vardığı ifade edildi.

23.08.2024 03:46
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Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih'in, Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Başkan Vekili Stephanie Koury ile ülkedeki Merkez Bankası krizini görüştüğü belirtildi.

Temsilciler Meclisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Salih ve Koury ülkenin doğusundaki El-Kubba şehrinde görüştü.

Açıklamada, Salih ve Koury'nin, "Ülkede, özellikle Libya Merkez Bankası ile ilgili son gelişmelerin ele alındığı, Libya'nın en önemli finans kurumunun çalışmalarının olumsuz etkilenmemesi için durumun sakinleştirilmesi gerektiği yönünde görüş birliğine vardıkları" bildirildi.

Salih ve Koury'nin Libya Merkez Bankasının Yönetim Kurulunun "yürürlükteki mevzuata göre oluşturularak çalışmalarına devam etmesi" yönünde görüş bildirdiği kaydedildi.

Libya'da Merkez Bankası krizi

Başkanlık Konseyi, dün yaptığı yazılı açıklamada, Libya Merkez Bankasına yeni başkan seçilmesi ve yeni yönetim kurulu oluşturulmasına ilişkin kararın yürürlüğe konmasına oy birliğiyle karar verildiğini duyurmuştu.

Açıklamada, kararın ülkede mali ve ekonomik istikrarın sağlanması, Merkez Bankasının görevlerini verimli ve etkili bir şekilde yerine getirmesi ve finansal hizmetlerin sürekliliğinin sağlanması için alındığına işaret edilmişti.

Libya Devlet Yüksek Konseyi ve Temsilciler Meclisi ise 19 Ağustos'ta yaptıkları açıklamada, Libya Başkanlık Konseyinin aldığı kararı reddettiğini duyurmuştu.

Libya Merkez Bankası Başkanlığını 2011'den bu yana Sıddık el-Kebir yürütüyordu.

Libya Merkez Bankası, kısa bir süre önce Bilgi Teknolojileri Müdürü Musab Muslim'in kaçırılması sebebiyle tüm işlemlerini askıya aldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih, Merkez Bankası krizini görüşmek üzere Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu Başkan Vekili Stephanie Koury ile bir araya geldi - Son Dakika

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