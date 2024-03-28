Libya, Tunus sınırında ortak güvenlik gücü oluşturma kararı aldı

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TRABLUS, 28 Mart (Xinhua) -- Libya İçişleri Bakanı İmad et-Trablusi, ülkenin Tunus sınırının güvenliğini sağlamak üzere ortak bir güvenlik gücü oluşturma kararını açıkladı.

Çarşamba günü açıklanan karar, bir "suç örgütü" tarafından gerçekleştirilen saldırının ardından bakanlığın Tunus sınır kapısını kapatmasından birkaç gün sonra geldi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İçişleri Bakanı İmad et-Trablusi; yasadışı göç, yakıt ve uyuşturucu kaçakçılığı ve her türlü yasadışı mal kaçakçılığıyla mücadele etmek amacıyla tam kadrolu ve donanımlı devriyelerden oluşan ortak bir güvenlik gücü oluşturmak üzere 389/2024 sayılı kararı çıkarmıştır" ifadesi yer aldı.

Açıklamada ayrıca "kamuya açık yollarda araçların hareketleri üzerinde sıkı kontrol sağlamak, sürücülerin ve araçta bulunanların kimliklerini doğrulamak, suçluları, aranan kişileri ve şüphelileri tutuklamak üzere" sınır kapısı yakınlarında güvenlik kontrol noktaları konuşlandırılacağı belirtildi.

Libya İçişleri Bakanlığı bir "suç örgütü" tarafından düzenlenen saldırının ardından, 19 Mart'ta yaptığı açıklamada Tunus ile arasındaki Ras Cedir sınır kapısının kapatıldığını duyurmuştu.

Libya'nın başkenti Trablus'un yaklaşık 170 kilometre batısında yer alan sınır kapısından her gün binlerce kişi geçiş yapıyor.

Libya, 2011 yılında Muammer Kaddafi'nin devrilmesinden bu yana güvensizlik ve kaosla boğuşuyor.