Libya Ulusal Hastalık Kontrol Merkezi M Çiçeği Virüsü İçin Acil Önlemler Paketini Duyurdu

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Libya Ulusal Hastalık Kontrol Merkezi, M çiçeği virüsü için alınacak "acil önlemler paketini" duyurdu.

Libya Ulusal Ajansı'nın (LANA) haberine göre, Afrika Birliği Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (Africa CDC) Afrika'daki 16 ülkede M çiçeği virüsü vakasında artış yaşandığını duyurmasının ardından, Libya Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi acil önlem planını açıkladı.

Libya Ulusal Hastalık Kontrol Merkezi, açıkladığı "acil önlem paketi" ile ülke çapındaki kara, deniz ve hava terminallerinde bulunan uluslararası sağlık ofislerinde, hazırlıklı olunması ve vakalara hızlı müdahale edilmesi amacıyla "alarm durumuna" geçildiğini bildirdi.

Ülkede M çiçeği virüsüne henüz rastlanılmadığı ancak halk sağlığı laboratuvarları ve acil tedavi için odaların hazır bulunduğu kaydedildi.

"M çiçeği virüsü"

M çiçeği virüsü, fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşıyor. Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyaları kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek en önemli bulaş nedenleri arasında yer alıyor.

İlk belirtiler virüsü kaptıktan sonraki 5 ila 21 günde ortaya çıkabiliyor. Virüs genelde yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklara neden oluyor.

Özel bir tedavi yöntemi olmayan hastalığın tedavisi antiviral ilaçlarla yapılıyor. Vakaların büyük kısmı hastalığı hafif geçiriyor ve birkaç hafta içinde sağlığına kavuşuyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), "maymun çiçeği hastalığı (Monkeypox)" ismini, 2022'de ırkçılık ve ayrımcılık kaygısıyla "mpox" olarak değiştirmişti.