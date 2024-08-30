Libya Ulusal Petrol Şirketi, 3 günde 120 milyon dolar zarar etti - Son Dakika
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Libya Ulusal Petrol Şirketi, 3 günde 120 milyon dolar zarar etti

Libya Ulusal Petrol Şirketi, Temsilciler Meclisi'nin petrol ve gaz kuyularını üretime kapatması sonucunda 3 günde 120 milyon dolardan fazla zarar ettiğini açıkladı. Libya'da yaşanan Merkez Bankası krizi nedeniyle Temsilciler Meclisi, tüm petrol sahaları, limanlar ve kurumlarda 'mücbir sebep' ilan ederek üretimi ve ihracatı durdurma kararı almıştı.

30.08.2024 03:16
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Libya Ulusal Petrol Şirketi, Temsilciler Meclisi'nin (TM), petrol ve gaz kuyularını üretime kapatmasıyla 3 günde 120 milyon dolardan fazla zarar olduğunu açıkladı.

Libya Ulusal Petrol Şirketinden yapılan açıklamada, "Petrol ve doğalgazın kapatılacağı duyurusu sonucunda oluşan zarar, üretimin 3 gün önce durdurulmasından bu yana 120,3 milyon doları aştı." ifadelerine yer verildi.

Libya'nın doğusundaki Temsilciler Meclisi (TM) tarafından atanan hükümet, Merkez Bankasının yönetimi konusunda yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle 26 Ağustos'ta tüm petrol sahaları, limanlar ve kurumlarda "mücbir sebep" ilan ettiğini; üretimin ve ihracatın durdurulması kararı aldığını bildirmişti.

Libya'da Merkez Bankası krizi

Libya Merkez Bankası, 18 Ağustos'ta Bilgi Teknolojileri Müdürü Musab Muslim'in kaçırılması nedeniyle tüm işlemlerini askıya aldığını açıklamıştı.

Libya Başkanlık Konseyi, 18 Ağustos'ta yaptığı yazılı açıklamada, Libya Merkez Bankasına yeni başkan seçilmesi ve yeni yönetim kurulu oluşturulmasına ilişkin kararın yürürlüğe konulmasına oy birliğiyle karar verildiğini duyurmuştu.

Açıklamada, kararın ülkede mali ve ekonomik istikrarın sağlanması, Merkez Bankasının görevlerini verimli ve etkili bir şekilde yerine getirmesi ve finansal hizmetlerin sürekliliğinin sağlanması için alındığına işaret edilmişti.

Temsilciler Meclisi ise 19 Ağustos'ta Libya Başkanlık Konseyinin aldığı kararı reddettiğini açıklamıştı.

Libya Merkez Bankası Başkanlığını 2011'den bu yana Sıddık el-Kebir yürütüyordu.

Kaynak: AA

Ekonomi, Libya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Libya Ulusal Petrol Şirketi, 3 günde 120 milyon dolar zarar etti - Son Dakika

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