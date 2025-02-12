Libya ve BAE'den Uçuş Kısıtlamalarının Kaldırılması Mutabakatı

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Libya ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında yolcu ve kargo uçaklarına uygulanan kısıtlamanın kaldırılması konusunda mutabakat zaptı imzalandı.

Libya Ulusal Birlik Hükümetinden yapılan açıklamada, Libya Ulaştırma Bakanı Muhammed eş-Şuhubi'nin Dubai'de düzenlenen Dünya Hükümetler Zirvesi kapsamında BAE Ekonomi Bakanı Abdullah bin Tavk el-Merri ile bir araya geldiği belirtildi.

Şuhubi ve Merri'nin iki ülke arasındaki yolcu ve hava kargo taşımacılığına uygulanan kısıtlamaların kaldırılmasını amaçlayan bir mutabakat zaptı imzaladığı aktarıldı.

Atılan bu adımın amacının hava taşımacılığı sektöründe ikili işbirliğini artırmak, uçuşları kolaylaştırmak, ticaret ve yatırımların canlanmasına katkıda bulunmak ve Libya ile BAE arasındaki ekonomik bağları güçlendirmek olduğu kaydedildi. ???????