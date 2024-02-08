Libya ve Fas, uçak seferlerinin yeniden başlaması ve vize işlemlerinin kolaylaştırılması konusunu ele aldı

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Libya ve Faslı bakanlar, iki ülke arasında uçak seferlerinin yeniden başlaması ile vize işlemlerinin kolaylaştırılmasını ele aldı.

Libya Ulaştırma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Fas'ın başkenti Rabat'ta düzenlenen Orta Gelirli Ülkeler Konferansı'na katılan Ulaştırma Bakanı Muhammed eş-Şuhubi, Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ve Faslı mevkidaşı Muhammed Abdulcelil ile bir araya geldi.

Görüşmede, Libya ve Fas arasında uçak seferlerinin yeniden başlaması, bir deniz seferi hattının oluşturulması ve iki ülke vatandaşlarına vize konusunda kolaylık sağlanması konuları değerlendirildi.

Ayrıca, Libya ve Fas arasında söz konusu konuların takibi için bir komisyon oluşturulması da ele alındı.