Libya ve Mısır Başbakanları Anlaşmaların Etkinleştirilmesini Ele Aldı - Son Dakika
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Libya ve Mısır Başbakanları Anlaşmaların Etkinleştirilmesini Ele Aldı

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, iki ülke arasındaki anlaşmaların etkinleştirilmesini ele aldı. Görüşmede, anlaşmaların etkinleştirilmesi, özel sektörün desteklenmesi, sanayi konferanslarının düzenlenmesi ve iş adamlarından oluşan bir konseyin desteklenmesi gibi konular ele alındı. Ayrıca, elektrik alanında Mısır'a destek sağlanması ve elektrik bağlantısının yeniden devreye sokulması konusunda anlaşmaya varıldı. İki başbakan ayrıca, Mısır-Libya Yüksek Komitesi toplantılarının yeniden başlaması için koordinasyon sağlama konusunu da gözden geçirdi.

04.07.2024 21:55
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Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli iki ülke arasındaki anlaşmaların etkinleştirilmesini ele aldı.

Libya hükümetinden yapılan açıklamada, Arap Birliği'nin Mısır'da düzenlediği düzensiz göçle ilgili konferans çerçevesinde başkent Kahire'de bulunan Dibeybe'nin Mısır Başbakanı Medbuli ile bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmede, iki ülke arasında imzalanan anlaşmaların etkinleştirilmesi, özel sektörün desteklenmesi, Mısır ve Libya sanayisine yönelik konferanslar düzenlenmesi, iki hükümetin gözetiminde Mısır ve Libyalı iş adamlarından oluşan bir konsey oluşturulup desteklenmesinin ele alındığı kaydedildi.

Dibeybe ve Medbuli'nin, kamu elektrik şebekesinin istikrarı için Mısır'a elektrik alanında gerekli desteğin sağlanması ve iki ülke arasındaki elektrik bağlantısının yeniden devreye sokulması konusunda anlaştığı aktarıldı.

İkilinin ayrıca, sonuncusu 2021'de yapılan Mısır-Libya Yüksek Komitesi toplantılarının yeniden başlamasına yönelik koordinasyonun sağlanmasını gözden geçirdiği ifade edildi.

Kaynak: AA

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