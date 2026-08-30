Libya ve Suriye Arasında İşbirliği Anlaşması - Son Dakika
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Libya ve Suriye Arasında İşbirliği Anlaşması

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Libya Başbakanı Dibeybe, Suriye Dışişleri Bakanı ile ilişkileri güçlendirme anlaşması imzaladı.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmenin yollarını görüştü.

Libya Ulusal Birlik Hükümetinden yapılan açıklamaya göre Dibeybe, Şeybani ve beraberindeki heyeti başkent Trablus'taki Başbakanlık Ofisi'nde kabul etti.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, diplomatik temsil düzeyinin yükseltilmesi ve Ortak Yüksek Komite çalışmalarının yeniden canlandırılması konuları ele alındı.

Taraflar güvenlik işbirliği ve konsolosluk hizmetleri ile tutuklular, mülteciler ve göçmenlerin durumunu da değerlendirdi.

Görüşmede ayrıca Bingazi'deki Suriye Konsolosluğunun yeniden açılması konusu da gözden geçirildi.

Suriye ve Libya arasında işbirliği anlaşması imzalandı

Öte yandan Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre, Dibeybe'nin huzurunda Şeybani ile Libya Dışişleri Bakan Vekili Tahir el-Baur ikili işbirliğinin geliştirilmesine yönelik anlaşmaya imza attı.

Anlaşmanın, iki ülke arasındaki Ortak Yüksek Komiteye ilişkin daha önce imzalanan anlaşmayı yeniden etkinleştirmeyi hedeflediği aktarıldı.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, 14 yılın ardından ülkesinin Libya'daki büyükelçiliğinin yeniden açılması dolayısıyla Libya'nın başkenti Trablus'a gelmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Libya ve Suriye Arasında İşbirliği Anlaşması - Son Dakika

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