Cidde Havaalanında mahsur kalan Libyalı hacı adaylarına Suudi Arabistan'da ibadet izni - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Cidde Havaalanında mahsur kalan Libyalı hacı adaylarına Suudi Arabistan'da ibadet izni

Cidde Havaalanında mahsur kalan Libyalı hacı adaylarına Suudi Arabistan\'da ibadet izni

Hac vizelerindeki hata nedeniyle Cidde Havaalanında mahsur kalan 140 Libyalı hacı adayı, Suudi Arabistan'a girişine izin verildi. Libya Başbakanı, sorunun çözüldüğünü duyurdu. Hacı adayları sevinç gözyaşlarıyla secdeye kapandı. Önceden geri dönmeleri istenen hacı adayları, Libya hükümetine çağrıda bulunmuştu.

10.06.2024 23:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hac vizelerinde hata olduğu gerekçesiyle Cidde Havaalanında mahsur kalan 140 Libyalı hacı adayının hac ibadetini yerine getirmek için Suudi Arabistan'a girişine izin verildi.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Libya Dışişleri Bakanlığı ve Cidde Konsolosluğunun Suudi Arabistan yetkilileri ile temasları sonucu Cidde Havaalanında mahsur kalan Libyalı hacı adayları sorununun çözüldüğünü belirtti.

Libya medyasında, hac ibadetini yerine getirmek için Suudi Arabistan'a girişine izin verilen Libyalı hacı adaylarının sevinç göz yaşları dökerek secdeye kapandığı görüntülere yer verildi.

Sosyal medya hesabından yaptıkları paylaşımlarda vize işlemlerindeki bir hata nedeniyle Cidde Havavalanında mahsur kaldıklarını açıklayan Libyalı hacı adayları, Suudi yetkililerin ülkelerine geri dönmelerini ifade ettiiğini duyurmuştu.

Libyalı hacı adayları, Libya hükümetine konuya müdahil olmasını ve sorunun çözülmesi çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: AA

Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan, Libya, Hac, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cidde Havaalanında mahsur kalan Libyalı hacı adaylarına Suudi Arabistan'da ibadet izni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:04 İadeiziyaret bugün Özel ile görüşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl sonra CHP’ye gidiyor İadeiziyaret bugün! Özel ile görüşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl sonra CHP'ye gidiyor
08:08 Dışişleri Bakanlığı’ndan Gazze’deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım
07:46 Beştepe’deki zirveden çarpıcı detay Erdoğan, Akşener’e “Sizce seçimi neden kaybettik“ diye sormuş Beştepe'deki zirveden çarpıcı detay! Erdoğan, Akşener'e "Sizce seçimi neden kaybettik?" diye sormuş
05:55 Esenyurt gece yarısı alev alev yandı 8 araç ve iş yerini kundaklandı Esenyurt gece yarısı alev alev yandı! 8 araç ve iş yerini kundaklandı
04:41 Aşırı sağın seçim zaferi Fransa’yı karıştırdı Sokağa inen yüzlerce kişi Macron’a tepki gösterdi Aşırı sağın seçim zaferi Fransa'yı karıştırdı! Sokağa inen yüzlerce kişi Macron'a tepki gösterdi
09:51 Fed kararı ve enflasyon verileri öncesi dolar yükselişe geçti Fed kararı ve enflasyon verileri öncesi dolar yükselişe geçti
09:41 Melisa Şenolsun, LCV filmiyle En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’ne layık görüldü Melisa Şenolsun, LCV filmiyle En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'ne layık görüldü
09:38 Herkes onu konuşuyor Ali Koç’un arkasına geçen Yellow’un yaptıklarına bakın Herkes onu konuşuyor! Ali Koç'un arkasına geçen Yellow'un yaptıklarına bakın
09:05 Haber bülteni sunarken depreme yakalandı Haber bülteni sunarken depreme yakalandı
08:53 Mert Günok’tan maç sonu yorumu: Bunlar bahane değil Mert Günok'tan maç sonu yorumu: Bunlar bahane değil
08:53 Survivor All Star’da ilk finalist Batuhan oldu Survivor All Star'da ilk finalist Batuhan oldu
08:16 Zeynep Bastık’la dudak dudağa görüntülenen Serkay Tütüncü’den ilginç sözler: Birbirimizi tanıyoruz Zeynep Bastık'la dudak dudağa görüntülenen Serkay Tütüncü'den ilginç sözler: Birbirimizi tanıyoruz
07:31 Japonya’da Kurumsal İflaslar Yüzde 42,9 Arttı Japonya'da Kurumsal İflaslar Yüzde 42,9 Arttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2024 10:08:39. #1.12#
SON DAKİKA: Cidde Havaalanında mahsur kalan Libyalı hacı adaylarına Suudi Arabistan'da ibadet izni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement