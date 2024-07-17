Libyalı kadın çatışmada hayatını kaybetti

Güncel

Libya'nın başkenti Trablus'un doğusundaki Tacura bölgesinde milis gruplar arasında çıkan çatışmada başına kurşun isabet eden Libyalı bir kadının öldüğü bildirildi.

Libya medyasında yer alan haberlere göre, Tacura'da aralarında anlaşmazlık olan iki milis grup arasında çatışma çıktı.

Libya İlk Yardım ve Anbulans Servisi Sözcüsü Usame Ali, milis grupların çatışması sırasında Libyalı bir kadınının başına kurşun isabet etmesi sonucu öldüğünü kaydetti.???????

Libya İlk Yardım ve Ambulans Servisinin sosyal medya hesabında yapılan açıklamada da Tacura'daki çatışma nedeniyle bölgedeki sahil yolunda mahsur kalan ailelerin tahliyesi için alternatif yollara sevk edildiği aktarıldı.