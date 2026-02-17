Libyalılar başkent Trablus'ta 17 Şubat Devrimi'nin 15. yıldönümünü kutladı - Son Dakika
Libyalılar başkent Trablus'ta 17 Şubat Devrimi'nin 15. yıldönümünü kutladı

Libyalılar başkent Trablus\'ta 17 Şubat Devrimi\'nin 15. yıldönümünü kutladı
17.02.2026 22:41
Libya'nın başkenti Trablus'ta 42 yıllık Muammer Kaddafi yönetiminin son bulduğu 17 Şubat Devrimi'nin 15. yıldönümü kutlandı.

Libya'nın başkenti Trablus'ta 42 yıllık Muammer Kaddafi yönetiminin son bulduğu 17 Şubat Devrimi'nin 15. yıldönümü kutlandı.

Trablus'taki Şehitler Meydanı'nda toplanan binlerce kişi Libya bayrakları taşıyarak devrim marşları eşliğinde gösteri düzenledi.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, meydanda kutlama yapan Libyalılarla tokalaşarak halkının 17 Şubat Devrimi'nin yıldönümünü tebrik etti.

Meydandaki kutlamada havai fişek, lazer ışıklı görsel şölenin yanı sıra dev ışıklı dron gösterisi düzenlendi.

Kutlamaya katılan Trabluslu Abdulgani Ahmed eş-Şerif, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 17 Şubat Devrimi'nin 15. yıldönümü münasebetiyle Libya halkını tebrik ettiğini söyledi.

"Bugün sevincimiz çok büyük. Elbette devrim sırasında birçok şehit verdik ve birçok yaralımız oldu. Bu yüzden açıkçası, bu büyük zaferde sevinmek bizim hakkımızdır. Bizi; Libya halkını 42 yıldan fazla bir süre ezen rejimi ortadan kaldırdığımız için Allah'a hamd olsun." diyen Şerif, Libya halkının Şehitler Meydanı'nda sevincini ifade ettiğini vurguladı."

Şerif, en kısa zamanda anayasa referandumunun yapılması ve sivil bir devlet başkanının seçilmesini umduklarını sözlerine ekledi.

En kısa sürede seçimlerin yapılmasını umuyorum

Trabluslu Nuseybe Ertime de, başkent Trablus'tan 17 Şubat Devrimi yıldönümü münasebetiyle tüm Libya halkını selamladığını ve tebrik ettiğini söyledi.

"Özgür ve gururlu Libya'nın evlatlarından biri olarak; bir Libya vatandaşı olarak 17 Şubat Devrimi'nin 15. yıldönümünde çok mutluyum." diyen Ertime, ülkesinin günden güne daha iyiye gideceğini ve doğu, batı, kuzey ve güney olarak birleşik bir Libya'nın kurulacağına inancının sonsuz olduğunu aktardı."

Ertime, ülkenin birliğinin sağlanmasını ve en kısa sürede seçimlerin yapılmasını umduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Libyalılar başkent Trablus'ta 17 Şubat Devrimi'nin 15. yıldönümünü kutladı

Libyalılar başkent Trablus'ta 17 Şubat Devrimi'nin 15. yıldönümünü kutladı
