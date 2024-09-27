Lice'de Yaralanan Kadın Helikopterle Hastaneye Sevk Edildi

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Diyarbakır'ın Lice ilçesinde başından yaralanan 83 yaşındaki kadın ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

İlçede, kafasına isabet eden demir parçası nedeniyle yaralanan G.B, yakınları tarafından Lice Halis Toprak Vakfı Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Yapılan tetkiklerin ardından G.B'nin, ileri tedavi için Diyarbakır'a sevk edilmesine karar verildi.

İlçeden ambulans helikopterle alınan kadın, Dicle Üniversitesi Kalp Hastanesi'ndeki helikopter pistine getirildi.

Burada hazır bekletilen ambulansa alınan G.B, Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.