Liege'de kız öğrenci polisin 'pis Araplar' dediğini ve cop kullandığını öne sürdü - Son Dakika
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Liege'de kız öğrenci polisin 'pis Araplar' dediğini ve cop kullandığını öne sürdü

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Liege'deki protestolara katılan reşit olmayan bir kız öğrenci, polisin kendisine ve arkadaşlarına 'pis Araplar' dediğini ve coplarla vurduğunu öne sürdü. Liege polisi sözcüsü, iddialardan haberi olmadığını belirterek doğruysa bunun kabul edilemez olduğunu söyledi.

Belçika'nın Liege kentindeki protestolara katılan reşit olmayan bir kız öğrenci, polisi kendisi ve diğer öğrencilere karşı ırkçı söylem ve saldırıda bulunmakla suçladı.

İsmi verilmeyen kız öğrenci, Belçika'nın RTBF kanalına yaptığı açıklamada, polisin kendisinin de bulunduğu öğrenci grubuna karşı "pis Araplar" dediğini aktardı.

Öğrenci, 5 Ekim'de yaklaşık 10 arkadaşıyla beraber Liege'deki okulunda protesto yaptıklarını, ardından daha büyük gösteriye katılmak için kent merkezine gittiklerini anlattı.

Polisin gösteri sırasında arkadaşları ve kendisini durdurduğunu aktaran 18 yaş altındaki öğrenci, "Kökenimizin yabancı olduğunu fark ettiler. Etrafımızı sardılar, bize 'pis Araplar' dediler ve coplarla vurdular." ifadelerini kullandı.

Öğrenci bir polisin, Asyalı olduğunu fark etmesi üzerine kendisine Çinli olup olmadığını sorduğunu, olumsuz cevap vermesinin ardından da "O zaman sorun yok. İki olumsuz özellikten sadece birine sahipsin." diye karşılık verdiğini söyledi.

"Hepimizin Vandal ve serseri olduğunu, kendi ülkemize dönmemiz gerektiğini söylediler." diyen öğrenci, polisin kendilerini koruması gerekirken tam tersinin yaşandığını kaydetti.

Öğrenci, şikayette bulunmanın "bir işe yaramayacağı, çoğu zaman hiçbir sonuç doğurmadığı" düşüncesini dile getirdi.

Liege polisi sözcülerinden Jadranka Lozina, söz konusu iddialardan haberdar olmadığını belirterek "Eğer bu iddialar doğruysa (bu ifadeler) kabul edilemez. Bir polis müdahalesinde ırkçı söylemlere yer olamaz. Bağlamı ne olursa olsun bu, kabul edilemez bir durumdur." dedi.

Lozina, çok şiddetli protestoların yaşandığını ve şehrin yağmalandığını belirterek "Ancak polisin bu müdahaleleri orantılı şekilde gerçekleştirdiğine ve kamu düzenini yeniden sağlamaya çalıştığına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Liege Belediye Başkanı Willy Demeyer, 1 Ekim'de başlayan öğrenci protestolarının 43 işletmeyi olumsuz etkilediğini, 327 kişinin gözaltına alındığını, 44 polisin yaralandığını açıklamıştı.

Belçika'da Polis Hizmetleri Daimi Denetleme Komitesi (P Komitesi), Brüksel'de öğrencilerin düzenlediği protestolarda polis şiddeti iddiasıyla 26 şikayet aldığını bildirmişti.

Protestolarda şiddet olayları yaşanmıştı

Belçika'nın Brüksel ve Liege kentlerinde eğitim politikalarına ve bütçe kesintilerine karşı düzenlenen protestolarda şiddet olayları yaşanmıştı.

Brüksel'de polis, göstericilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla defalarca müdahale etmişti.

Liege'de de polis, göstericilere tazyikli suyla müdahale ederken çevrede toplananlar, "Arkadaşlarımızı serbest bırakın" şeklinde slogan atmıştı.

Fransa'da eğitim koşullarına tepki olarak başlayan öğrenci protestoları, 1 Ekim'de Belçika'da Fransızca konuşulan kesime de yayılmıştı.

Kamu düzeninin bozulduğu gösterilerde çok sayıda kişi gözaltına alınmış, bazıları tutuklanmıştı.

Kaynak: AA
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