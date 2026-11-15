Liege'de öğrenci gösterilerinde polisin 116 yasa dışı uygulaması iddia edildi

Belçika'nın Liege kentinde ekim ayında düzenlenen öğrenci gösterileri sırasında polisin 116 yasa dışı eylemde bulunduğu, bunların 47'sinin fiziksel şiddet içerdiği iddia edildi.

İngilizce yayın yapan BelgiumNow sitesinin haberine göre, öğrenci gösterilerine katılanlar, öğretmenler, gözaltına alınan kişiler ve ebeveynlerden oluşan bir grup, ekim ayındaki eylemler sırasında polisin 116 yasa dışı uygulamada bulunduğunu öne sürdü.

Grup, söz konusu eylemlerin 47'sinin fiziksel şiddet içerdiğini, bazılarının ise ırkçı hakaretlerden oluştuğunu belirtti.

Polis tarafından gözaltına alınan 32 kişinin serbest bırakılmalarından 12 saat sonra dahi vücutlarında şiddet izleri bulunduğunu aktaran grup, gözaltına alınan reşit olmayan kişilerin ailelerine haber verilmediğini veya çok geç bilgilendirildiklerini ifade etti.

Polis kendi verilerini paylaştı

Liege polisi ise suçlamalara karşı kendi verilerini paylaştı.

Polis verilerine göre, 1-24 Ekim 2026 tarihlerindeki gösterilerde Liege'de toplam 343 kişi gözaltına alındı.

Bu kişilerin 63'ü adli, 280'i idari gerekçelerle gözaltına alınırken, gözaltına alınanların 178'inin reşit olmadığı kaydedildi.

Polis, idari gözaltıların ekim ayında yaşanan olağanüstü koşullarda kamu düzenini yeniden sağlamak ve yeni olayların önüne geçmek amacıyla uygulandığını bildirdi.

Gözaltına alınan reşit olmayanların yüzde 80'inden fazlasının ailesine haber verildiğini savunan Liege polisi, ailelerine ulaşılamayan diğer vakalarda ise çocukların ebeveynlerinin telefon numarasını vermeyi reddetmesi, telefonlarının şarjının bitmesi veya ailelerine ulaşılamaması gibi nedenlerin etkili olduğunu savundu.

Polis, olaylarda 42'si Liege'den, 10'u diğer polis bölgelerinden olmak üzere toplam 52 polisin de yaralandığını bildirdi.

Liege polisi, yasa dışı uygulamalara maruz kaldığını düşünen kişileri kendi iç soruşturma birimine, polis teşkilatını denetleyen P Komitesi'ne veya Genel Polis Müfettişliğine (AIG) şikayette bulunmaya çağırdı.