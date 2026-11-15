Liege'de öğrenci gösterilerinde polisin 116 yasa dışı uygulaması iddia edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Liege'de öğrenci gösterilerinde polisin 116 yasa dışı uygulaması iddia edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Liege'de ekim ayındaki öğrenci gösterilerinde polisin 116 yasa dışı uygulama yaptığı, bunların 47'sinin fiziksel şiddet içerdiği öne sürüldü. Liege polisi ise 1-24 Ekim 2026'daki gösterilerde 343 kişinin gözaltına alındığını, 178'inin reşit olmadığını ve 52 polisin yaralandığını bildirdi.

Belçika'nın Liege kentinde ekim ayında düzenlenen öğrenci gösterileri sırasında polisin 116 yasa dışı eylemde bulunduğu, bunların 47'sinin fiziksel şiddet içerdiği iddia edildi.

İngilizce yayın yapan BelgiumNow sitesinin haberine göre, öğrenci gösterilerine katılanlar, öğretmenler, gözaltına alınan kişiler ve ebeveynlerden oluşan bir grup, ekim ayındaki eylemler sırasında polisin 116 yasa dışı uygulamada bulunduğunu öne sürdü.

Grup, söz konusu eylemlerin 47'sinin fiziksel şiddet içerdiğini, bazılarının ise ırkçı hakaretlerden oluştuğunu belirtti.

Polis tarafından gözaltına alınan 32 kişinin serbest bırakılmalarından 12 saat sonra dahi vücutlarında şiddet izleri bulunduğunu aktaran grup, gözaltına alınan reşit olmayan kişilerin ailelerine haber verilmediğini veya çok geç bilgilendirildiklerini ifade etti.

Polis kendi verilerini paylaştı

Liege polisi ise suçlamalara karşı kendi verilerini paylaştı.

Polis verilerine göre, 1-24 Ekim 2026 tarihlerindeki gösterilerde Liege'de toplam 343 kişi gözaltına alındı.

Bu kişilerin 63'ü adli, 280'i idari gerekçelerle gözaltına alınırken, gözaltına alınanların 178'inin reşit olmadığı kaydedildi.

Polis, idari gözaltıların ekim ayında yaşanan olağanüstü koşullarda kamu düzenini yeniden sağlamak ve yeni olayların önüne geçmek amacıyla uygulandığını bildirdi.

Gözaltına alınan reşit olmayanların yüzde 80'inden fazlasının ailesine haber verildiğini savunan Liege polisi, ailelerine ulaşılamayan diğer vakalarda ise çocukların ebeveynlerinin telefon numarasını vermeyi reddetmesi, telefonlarının şarjının bitmesi veya ailelerine ulaşılamaması gibi nedenlerin etkili olduğunu savundu.

Polis, olaylarda 42'si Liege'den, 10'u diğer polis bölgelerinden olmak üzere toplam 52 polisin de yaralandığını bildirdi.

Liege polisi, yasa dışı uygulamalara maruz kaldığını düşünen kişileri kendi iç soruşturma birimine, polis teşkilatını denetleyen P Komitesi'ne veya Genel Polis Müfettişliğine (AIG) şikayette bulunmaya çağırdı.

Kaynak: AA
İnsan HaklarıGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyanın en iyi peyniri seçildi 5 bin 330 rakibini geride bıraktı Dünyanın en iyi peyniri seçildi! 5 bin 330 rakibini geride bıraktı
4 şehir birden hızlı trenle bağlanıyor: 6 buçuk saatlik yolculuk 2 saat 15 dakikaya inecek 4 şehir birden hızlı trenle bağlanıyor: 6 buçuk saatlik yolculuk 2 saat 15 dakikaya inecek
“Türkiye sineması” tartışmasında Talat Bulut’tan Bilginer’e ağır sözler “Türkiye sineması” tartışmasında Talat Bulut'tan Bilginer'e ağır sözler
Latin Grammy’ye öyle bir kıyafetle geldi ki Görenler gerçek sandı Latin Grammy'ye öyle bir kıyafetle geldi ki! Görenler gerçek sandı
Kasap mı market mi Adana’da kıymanın kilosunda 500 liralık fark Kasap mı market mi? Adana'da kıymanın kilosunda 500 liralık fark
Arnavutköy’ün Suat Usta’sı 7 yıllık yalnızlığa son verdi: Yeğeni vesile oldu Arnavutköy'ün Suat Usta'sı 7 yıllık yalnızlığa son verdi: Yeğeni vesile oldu
12:14
Arda Güler’in yeni maaşı ortaya çıktı Günlük kazancı servet
Arda Güler'in yeni maaşı ortaya çıktı! Günlük kazancı servet
12:10
ABD’de işler çığırından çıktı 875 uçuş daha iptal edildi, Beyaz Saray alarma geçti
ABD'de işler çığırından çıktı! 875 uçuş daha iptal edildi, Beyaz Saray alarma geçti
11:52
Milei’nin şovları tartışılırken Arjantin’in borcu 532 milyar dolara ulaştı
Milei'nin şovları tartışılırken Arjantin'in borcu 532 milyar dolara ulaştı
11:20
Bahçeli, 50 maddelik mesajla sinyali verdi “Vakti gelmiştir“
Bahçeli, 50 maddelik mesajla sinyali verdi! "Vakti gelmiştir"
10:49
Emeklilik hesabı yapanlar dikkat 1 Ocak’ta her şey değişecek
Emeklilik hesabı yapanlar dikkat! 1 Ocak'ta her şey değişecek
10:14
Afşinli halk ozanı Aşık Kamberi, Kahramanmaraş otogarında ölü bulundu
Afşinli halk ozanı Aşık Kamberi, Kahramanmaraş otogarında ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2026 12:25:07. #.0.2#
SON DAKİKA: Liege'de öğrenci gösterilerinde polisin 116 yasa dışı uygulaması iddia edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android