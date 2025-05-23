Limni Gölü Ziyaretçilerini Bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Limni Gölü Ziyaretçilerini Bekliyor

23.05.2025 22:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gümüşhane'deki Limni Gölü Tabiat Parkı, doğaseverleri huzurlu bir deneyim için ağırlamaya hazır.

Sessizliğin ve huzurun adresi Limni Gölü misafirlerini bekliyor

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'nin Torul ilçesinde yer alan ve doğaseverlerin uğrak noktası haline gelen Limni Gölü Tabiat Parkı, sezonun açılmasıyla birlikte ziyaretçilerini bekliyor.

Gümüşhane'nin Torul ilçesi sınırlarında bulunan ve tarihin her döneminde zorlu ve önemli bir geçit olan Zigana Dağı'nın eteklerinde yer alan Limni Gölü Tabiat Parkı yeni sezonda da ziyaretçilerini bekliyor. Denizden 2 bin 24 metre yükseklikte çam ormanları arasında temiz havası, eşsiz doğasıyla "Zigana'nın nazar boncuğu" olarak nitelendirilen Limni Gölü Tabiat Parkı sadece serin havası ve doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda etkileyici orman manzarasıyla da ziyaretçilerini büyülüyor. Ahşap yürüyüş yolları, seyir terasları ve piknik alanlarıyla öne çıkan tabiat parkı fotoğraf tutkunları, kampçılar ve doğa yürüyüşçüleri tarafından da ilgi görüyor.

"Herkesin gelip görmesi gerekiyor"

Tabiat parkını ziyaret eden Özkan Aydın, "Bu benim buraya 3. gelişim. Daha önce geldiklerimizde bu kadar gelişmemişti. Ancak şu anda tabiat olarak da yolları açısından da çok iyi bir noktaya gelmiş. Herkese tavsiye ederim, harika bir tabiat var burada. Bol oksijenli, manzarası da süper. Herkesin gelip görmesi gerekiyor" derken, Nermin Güçlü ise "Çok güzel bir yer, doğası havası çok güzel. Daha önceden de gelmiştik, çok güzel ama yeterli değil. Daha fazla şeyler yapılabilir. Daha önce geldiğimde bir seyir terası vardı, oradan izlemek çok güzeldi. Her tarafı güzel" diye konuştu.

"Yoğun bir sezon bekliyoruz"

Limni Gölü'nde sezon hazırlıklarının tamamlandığını belirten işletme müdürü Adnan Aydın ise "Eşi benzeri olmayan doğal bir güzelliğin içerisindeyiz. Sezon hazırlıklarımızı yaptık, yerli ve yabancı değerli misafirlerimizi buraya bekliyoruz. Güzel hizmetlerimizi onlara sunacağız ve memnun kalacaklar. Şu anda yüzde 20 kapasite ile çalışıyoruz, sezon tam açılmadı. İnşallah Haziran ayıyla birlikte yoğun bir sezon bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

(UA-RE-ÖS-Y)

Kaynak: İHA

Gümüşhane, Güncel, Turizm, Yaşam, Torul, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Limni Gölü Ziyaretçilerini Bekliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
5. kattan düşen 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti 5. kattan düşen 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Kazdıkları kuyu 2 define avcısına mezar oldu Kazdıkları kuyu 2 define avcısına mezar oldu
Erkek arkadaşıyla alkol alan genç kızın acı sonu Erkek arkadaşıyla alkol alan genç kızın acı sonu
İBB’ye 4. dalga operasyon İmamoğlu’nun özel kalemi ve koruma müdürü gözaltında İBB'ye 4. dalga operasyon! İmamoğlu'nun özel kalemi ve koruma müdürü gözaltında
TSK’da FETÖ operasyonu 56 asker gözaltında TSK'da FETÖ operasyonu! 56 asker gözaltında
Mustafa Destici: 2027 sonbaharında erken seçim yapılabilir Mustafa Destici: 2027 sonbaharında erken seçim yapılabilir
Oyuncu Mehmet Serdar Sulukahya sosyal medyadan tanıştığı genç kız tarafından bıçaklanarak öldürüldü Oyuncu Mehmet Serdar Sulukahya sosyal medyadan tanıştığı genç kız tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Bebeklerinin poşetteki cesediyle bir süre yaşayan anne-babanın cezası belli oldu Bebeklerinin poşetteki cesediyle bir süre yaşayan anne-babanın cezası belli oldu
Altın fiyatları iki haftanın zirvesine yükseliyor Altın fiyatları iki haftanın zirvesine yükseliyor
Erdoğan’ın imzasıyla 13 ilin Milli Eğitim Müdürü değişti Erdoğan'ın imzasıyla 13 ilin Milli Eğitim Müdürü değişti
Emekli maaşı ve asgari ücrete ara zam yeniden gündemde Emekli maaşı ve asgari ücrete ara zam yeniden gündemde

21:29
Sesinden rahatsız olduğu üvey oğlunu öldürdüğü 9 yıl sonra ortaya çıktı
Sesinden rahatsız olduğu üvey oğlunu öldürdüğü 9 yıl sonra ortaya çıktı
20:09
Özel’e hedef gösterdiği Fatih Belediye Başkanı Turan’dan yanıt: Hemen bugün açıklasın
Özel'e hedef gösterdiği Fatih Belediye Başkanı Turan'dan yanıt: Hemen bugün açıklasın
19:59
Fenerbahçe Beko, Panathinaikos’u devirerek EuroLeague’de finale yükseldi
Fenerbahçe Beko, Panathinaikos'u devirerek EuroLeague'de finale yükseldi
19:28
DEM Parti, MHP’yi ziyaret edecek Tarih belli oldu
DEM Parti, MHP'yi ziyaret edecek! Tarih belli oldu
18:55
Görevden alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutukluluğuna devam kararı
Görevden alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutukluluğuna devam kararı
10:12
Galatasaray’dan bomba Osimhen hamlesi
Galatasaray'dan bomba Osimhen hamlesi
09:59
UEFA’dan madalya skandalı 3 futbolcuya yetmedi
UEFA'dan madalya skandalı! 3 futbolcuya yetmedi
09:56
İlçenin göbeğindeki atık sahası vatandaşı isyan ettirdi
İlçenin göbeğindeki atık sahası vatandaşı isyan ettirdi
09:43
İmamoğlu’nun fotoğraf ve videolarının toplu taşımada kullanılması yasaklandı
İmamoğlu'nun fotoğraf ve videolarının toplu taşımada kullanılması yasaklandı
09:42
Yenidoğan Çetesi’nin kullandığı hastane satılıyor Bedeli dudak uçuklattı
Yenidoğan Çetesi'nin kullandığı hastane satılıyor! Bedeli dudak uçuklattı
09:37
İş insanı İnan Kıraç’ın kaçırıldığı iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı
İş insanı İnan Kıraç'ın kaçırıldığı iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı
09:35
Ağabeyini evden çıkarmak için hiltiyle tavanı deldi, savaş çıktı zannettiler
Ağabeyini evden çıkarmak için hiltiyle tavanı deldi, savaş çıktı zannettiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2025 22:31:49. #7.13#
SON DAKİKA: Limni Gölü Ziyaretçilerini Bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.