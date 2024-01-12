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Limon sosu üretimi yasaklanıyor; yıl sonuna kadar raflardan kalkacak - Son Dakika
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Limon sosu üretimi yasaklanıyor; yıl sonuna kadar raflardan kalkacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, limon suyu izlenimi veren limon sosu gibi ürünlerin yurt içi piyasaya arzının yasaklanmasıyla ilgili yönetmeliği yayımladı. Bu kararla birlikte limon sosu üretimi durdurulacak ve ürünler yıl sonuna kadar raflardan kaldırılacak. Kararın amacı tüketicileri korumak, yanlış yönlendirmeleri engellemek ve katma değerli ürün üretimini artırmaktır. Ayrıca, limon soslarında limonun kendisine çok az rastlandığı belirtilerek, bu kararla tüketicilerin daha sağlıklı gıdaya ulaşması ve katma değerli ürün üretimine katkı sağlanması hedeflenmektedir. Kararın yayımlanmasından sonra sıkı denetimler yapılacak ve yasal işlem uygulanacak.

Limon sosu üretimi yasaklanıyor; yıl sonuna kadar raflardan kalkacak
12.01.2024 - 11:55,
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Limon sosu üretimi yasaklanıyor; yıl sonuna kadar raflardan kalkacak

TARIM ve Orman Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanı Selim Kaplan, limon suyu izlenimi veren limon sosu gibi ürünlerin yurt içi piyasaya arzının yasaklanmasıyla ilgili yönetmeliğin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından üretimine izin verilmeyeceğini söyledi. Kaplan, yıl sonu itibarıyla da bu ürünlerin raflardan ve masalardan kalkacağını belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, önceki gün, limon suyu izlenimi veren limon sosu gibi ürünlerin yurt içi piyasaya arzının yasaklanacağını açıklamıştı. Tarım ve Orman Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanı Selim Kaplan, konuyla ilgili alınan kararın detaylarını anlattı. Kaplan, "Bu uygulamanın bir benzerini geçtiğimiz yıl nar aroması veren, nar ekşili sos ya da nar aromalı şurup gibi ürünlerde yapmıştık. Nar da limon da Türkiye için çok önemli bitkisel üretim ürünleri kalemi. Netice itibarıyla biz bu ürünlerin çok iyi de üreticisiyiz. Nar ekşisini doğrudan üretmek ya da limon suyunu doğrudan üreterek bu ürünlere katma değer sağlamak bakanlığımızın ebetteki çalışmaları arasında. Bu düzenlemelerle amacımız öncelikle tüketicilerimizi korumak. Tüketicilerimizin yanlış yönlendirilmesini engellemek ve bu sayede de ülkemizde katma değerli ürün üretimi artırmak. ve bunun da ihracatımıza olumlu yansıyacağını düşünüyoruz" dedi.

'KARARININ YAKIN ZAMANDA YAYIMLANMASINI PLANLIYORUZ'

Kaplan, konuya ilişkin kararı yayıma gönderdiklerini belirterek, "Kararın çok yakın bir zamanda yayımlanmasını planlıyoruz. Yayımlandıktan sonra da artık bu ürünler Türkiye'de üretilemeyecek. Tamamen limon suyundan elde edilmiş ürünler ambalajlanarak raflarımızda yer alacak, tüketicilerimize ulaşacak. Sadece limon aroması, su, tatlandırıcı vesaire gibi girdilerle limon sosu ya da benzer isimlerle ürünler üretilip raflarda yerini alamayacak. Limon aromalı sosta da bu yasaklamalar olduktan sonra piyasa kontrollerimizi yapacağız. Biz bu piyasa kontrollerimizi hem bu ürünleri üreten gıda işletmelerinde yapıyoruz hem de bu ürünlerin özellikle yoğun bir şekilde piyasaya arz edildiği toplu tüketim yerlerinde; lokanta, restoran ile perakende satış yerlerinde yapıyoruz. Oralarda tespitlerimiz olduğu zaman bu ürünlerle ilgili yani hem üretim yerinde hem tüketim yerinde tespitimiz olursa 5996 sayılı kanun kapsamında gerekli yasal işlemi uyguluyor ve bu ürünleri toplatıyoruz" diye konuştu.

'PİYASADAKİ ÜRÜNLERİN ÇOĞUNDA LİMON YOK'

Yaptıkları araştırmalar sonucunda, limon soslarında limonun kendisine çok az rastlandığını ya da hiç rastlanmadığını vurgulayarak, "Şu an maalesef piyasadaki ürünlerin büyük çoğunluğunda limon yok. Bazı ürünlerde çok az miktarlarda limon kullanılıyor ama kalan kısmı yine diğer bileşenlerden oluşuyor. Şu an Türkiye'nin limon üretimi geçen yıla göre yüzde 75 arttı. Biz gerçekten limonda da narda da iyi bir üreticiyiz. Yani limonu hem yurt içi piyasamıza arz ediyoruz hem ihraç ediyoruz. Yani bu kadar üretimin olduğu bir yerde elimizde bu kadar ürünümüz var iken bundan limon suyu üretmek yerine limon suyu izlenimi veren sosların piyasaya arz edilmesi ve içerisinde hiç limon olmaması, limon suyu olmaması tabi ki manidardır. Biz de bunları gördüğümüz için, bakanlık olarak, düzenleyici yetkili kurum olarak müdahale etmek durumunda kaldık. Bu kararla tüketicimiz daha sağlıklı gıdaya ulaşmış olacak. Tüketicimizin yanıltılmasını önlenmiş olacak. Aynı zamanda katma değerli ürün üretimine de katkı sağlamış olacağız. Buradaki kararda önceliğimiz kesinlikle halk sağlığı. Bu, halkımızın sağlığını korumak için aldığımız bir karar" ifadelerini kullandı.

'SIKI DENETİMLER YÜRÜTECEĞİZ'

Kaplan, söz konusu kararın Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe gireceğini işaret ederek, "Yönetmeliğin yayımlanmasından önce üretilen bu ürünleri masalarda, restoranlarda bir süre daha görebileceğiz. Ama bu ürünler bu yıl sonu itibarıyla tamamen raflardan ve masalardan kalkacak. Yönetmelik yayımından itibaren halen bu ürünleri üreten işletmeleri tespit edersek onlara da yaptırım uygulayacağız. Tekrar ediyorum; yönetmeliğin yayımlandığı andan itibaren bu ürünlerin üretilmiyor olması lazım. Üretim noktalarında böyle tespitlerimiz olursa yasal işlem uygulayacağız. Raflarda ya da toplu tüketim yerlerinde üretilen ürünlerin de yine bizim yönetmelik yayınlanmasından önce mi sonra mı üretildiğinin kontrollerini yapacağız, öyle tespitlerimiz olursa yine onlara da yasal işlem uygulayacağız. Yani o konuda sıkı denetimleri de yürüteceğiz" dedi.

Kaynak: DHA
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Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye, Üretim, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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