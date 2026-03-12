Limonda Gümrük Vergisi İndirimi

(ANKARA) - Ticaret Bakanlığı, limonda tüketici ihtiyacının uygun fiyatla karşılanması amacıyla ithalatta uygulanan gümrük vergisini 31 Temmuz 2026'ya kadar yüzde 10'a indirdi. 1 Ağustos itibarıyla ise vergi yeniden yüzde 54 olarak uygulanacak.

Ticaret Bakanlığı, limon ithalatında uygulanan gümrük vergisinin geçici olarak yeniden düzenlendiğini duyurdu. Bakanlık açıklaması şu şekilde:

"Bilindiği üzere, Bakanlığımız temel gıda ürünlerinde arz güvenliğinin sağlanması, piyasaların doğru yönlendirilerek spekülatif fiyat artışlarının önlenmesi ve üretici ile tüketici refahının birlikte gözetilmesi amacıyla, başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere, ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak ticaret politikalarının tüm araçlarını kullanmakta ve gerekli tedbirleri zamanlıca almaktadır."

Bu çerçevede, limonda tüketici ihtiyacının uygun fiyatla karşılanabilmesini teminen, anılan üründe üretim, arz-talep dengesi, fiyat hareketleri ve dış ticaret verileri dikkate alınarak, ithalatta uygulanan gümrük vergisi 31 Temmuz 2026 tarihine kadar geçerli olacak şekilde yüzde 10 olarak yeniden düzenlenmiştir.

Diğer taraftan, yerli üreticinin korunmasını teminen, limonun hasat dönemi gözetilerek 1 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla yapılacak ithalatta

uluslararası taahhütlerimizin en üst seviyesi olan yüzde 54 oranındaki gümrük vergisi uygulanmaya devam edecektir.

Bakanlığımız, gıda ürünlerinde arz-güvenliği ve fiyat istikrarının sağlanmasını ve spekülatif fiyat hareketlerinin önlenmesini teminen, iç ve dış piyasaları yakından takip etmeye, üretici ve tüketiciyi birlikte koruyacak şekilde gerekli tüm tedbirleri almaya devam edecektir."