Lindsey Graham'ın Ölümü ABD Kongresi'ni Sarsıyor

ABD'de İsrail'e verdiği destekle tanınan Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın 71 yaşında hayatını kaybetmesiyle ABD Kongresinde, karar alma sürecinde iki parti arasındaki hassas dengeyi etkilemesi bekleniyor.

South Carolina Senatörü Graham'ın ani ölümü, ABD Kongresinde Cumhuriyetçilerin çoğunluk marjını Demokratlara karşı zorlukla sağladığı bir döneme denk geldi.

ABD Başkanı Donald Trump'a, Cumhuriyetçi Senatörler arasında en güçlü desteği verenlerden biri olarak tanınan Graham'ın yokluğunun, Senatodaki yasama faaliyetlerine ve kasım ayında yapılacak ara seçimlere etki edeceği öngörülüyor.

Graham'ın yokluğunda Cumhuriyetçi Partinin, Amerika'yı Kurtarma Yasası (SAVE America Act) için Senatoda gerekli 60 oyu nasıl sağlayabileceği de merak edilen konular arasında.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaş nedeniyle Beyaz Saray'ın ek bütçe istemeye hazırlandığı bu günlerde, bu konuda güçlü bir savunucu olan Graham'ın eksikliğinin hissedileceği, Cumhuriyetçilerin Kongrede zorlu bir süreçle karşı karşıya kalacağı tahmin ediliyor.

Ayrıca, Cumhuriyetçi Parti Kentucky Senatörü Mitch McConnell'ın sağlık sorunları nedeniyle görevi başında olmamasının da son haftalarda Senatoda boş koltuk sayısı artan parti için karar alma sürecinin daha da zor bir sürece girebileceği anlamına geldiği belirtiliyor.

Graham'dan boşalan koltuk nasıl doldurulacak

South Carolina eyalet yasaları gereği, Vali Henry McMaster'ın, Graham'dan boşalan koltuğu doldurmak için geçici bir vekil atama hakkı bulunuyor.

Ancak Graham ölmeden önce, görev süresi sona yaklaşmış ve devam etmesi için kasım seçimlerinde yeniden yarışmak durumunda olduğundan, kendisinin yerine yeni bir aday belirlenmesi için hızlı bir ön seçim süreci başlatılacak.

ABD basınına yansıyan haberlerde, Graham'ın yerine kimin geçeceğinin henüz açıklanmadığı ancak eyalet yasasının, yeni bir adayın seçilmesi için 11 Ağustos'ta özel bir ön seçim ve 25 Ağustos'ta olası bir ikinci tur seçimi öngördüğü bilgileri yer alıyor.

Graham'ın ölümünün, Senatodaki genel güç dengesi üzerinde kısa vadede bir etki oluşturması beklenmese de Cumhuriyetçi Partinin kıl payı geçirebildiği bazı kararlarda Kongredeki aritmetiği Cumhuriyetçilerin aleyhine etkilemesi öngörülüyor.