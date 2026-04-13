Linux 7.0 Çekirdeği Yayınlandı: Yenilikler ve Performans İyileştirmeleri
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Linux 7.0 Çekirdeği Yayınlandı: Yenilikler ve Performans İyileştirmeleri

13.04.2026 20:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Linux 7.0 çekirdeği, gelişmiş bellek yönetimi ve dosya sistemi onarım yetenekleriyle birlikte Intel ve AMD işlemcileri için optimizasyonlar sunuyor. Yeni özellikler sunucular için kesintisiz çalışma sağlıyor.

Linux 7.0 çekirdeği, uzun süren 6.x döngüsünün ardından resmi olarak yayınlandı. Bu sürüm, sayısal bir değişiklik olarak görülse de, gelişmiş bellek takas mekanizmaları, çığır açan dosya sistemi tamirat özellikleri ve çağdaş donanım mimarileri için genişletilmiş desteklerle öne çıkıyor. Yeni çekirdek, XFS dosya sistemine eklenen 'otonom kendi kendini onarma' yeteneği sayesinde, sistem çalışırken dosya hatalarını tespit edip onarabiliyor, bu da kesintisiz çalışması gereken sunucular için devrim niteliğinde bir özellik sunuyor.

Intel ve AMD işlemcileri için gelişmiş optimizasyon destekleri de sunan Linux 7.0, Intel Arc grafik kartları için ayrıntılı sıcaklık okuma özellikleri ve AMD Zen 6 mimarisi için performans izleme aktiviteleri içeriyor. Bellek yönetimi tarafında, swap altyapısında yapılan iyileştirmelerle, fiziksel RAM dolduğunda diski belleğe tahsis etme hızı artırıldı ve verimlilik önemli ölçüde iyileştirildi. EXT4 ve Btrfs dosya sistemlerinde de performans yamaları devreye alınarak, açık kaynak dünyasına güçlü bir temel sağlanıyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Teknoloji, Güncel, Intel, Linux, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Batman’da Kutlu Doğum Haftası etkinliği yapıldı Batman'da Kutlu Doğum Haftası etkinliği yapıldı
Husilerden ABD ve İsrail’e tehdit: İran’a yeniden saldırırsanız artan askeri operasyonlarla karşılık veririz Husilerden ABD ve İsrail'e tehdit: İran'a yeniden saldırırsanız artan askeri operasyonlarla karşılık veririz
Diyarbakır’da başsız ceset bulundu Diyarbakır'da başsız ceset bulundu
MHP Genel Başkanı Bahçeli’den “Dünya Barış Konseyi“ önerisi MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "Dünya Barış Konseyi" önerisi
Malatya’da maden işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı Malatya'da maden işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı
Trump “Hürmüz’e gemi gönderecekler“ dedi, İngiltere yalanladı Trump "Hürmüz'e gemi gönderecekler" dedi, İngiltere yalanladı

20:03
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama Aralarında eski hakem Elif Karaarslan da var
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama! Aralarında eski hakem Elif Karaarslan da var
19:50
Trump: İran hiçbir zaman nükleer silaha sahip olamayacak
Trump: İran hiçbir zaman nükleer silaha sahip olamayacak
19:30
16 yaşındaki çocuk demir sopalarla darbedildi
16 yaşındaki çocuk demir sopalarla darbedildi
19:22
Erzincan’da 4 büyüklüğünde deprem
Erzincan'da 4 büyüklüğünde deprem
19:15
İspanya Başbakanı Sanchez’in eşinin başı dertte Dört ayrı suçtan iddianame hazırlandı
İspanya Başbakanı Sanchez'in eşinin başı dertte! Dört ayrı suçtan iddianame hazırlandı
18:07
Emniyette güçlü değişim kapıda: Kararnameye “NATO Zirvesi” ayarı
Emniyette güçlü değişim kapıda: Kararnameye “NATO Zirvesi” ayarı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2026 20:52:35. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.