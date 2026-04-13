Linux 7.0 Çekirdeği Yayınlandı: Yenilikler ve Performans İyileştirmeleri

Linux 7.0 çekirdeği, uzun süren 6.x döngüsünün ardından resmi olarak yayınlandı. Bu sürüm, sayısal bir değişiklik olarak görülse de, gelişmiş bellek takas mekanizmaları, çığır açan dosya sistemi tamirat özellikleri ve çağdaş donanım mimarileri için genişletilmiş desteklerle öne çıkıyor. Yeni çekirdek, XFS dosya sistemine eklenen 'otonom kendi kendini onarma' yeteneği sayesinde, sistem çalışırken dosya hatalarını tespit edip onarabiliyor, bu da kesintisiz çalışması gereken sunucular için devrim niteliğinde bir özellik sunuyor.

Intel ve AMD işlemcileri için gelişmiş optimizasyon destekleri de sunan Linux 7.0, Intel Arc grafik kartları için ayrıntılı sıcaklık okuma özellikleri ve AMD Zen 6 mimarisi için performans izleme aktiviteleri içeriyor. Bellek yönetimi tarafında, swap altyapısında yapılan iyileştirmelerle, fiziksel RAM dolduğunda diski belleğe tahsis etme hızı artırıldı ve verimlilik önemli ölçüde iyileştirildi. EXT4 ve Btrfs dosya sistemlerinde de performans yamaları devreye alınarak, açık kaynak dünyasına güçlü bir temel sağlanıyor.