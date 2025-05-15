Lise Öğrencilerinden Çevre Dostu Deniz Aracı - Son Dakika
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Lise Öğrencilerinden Çevre Dostu Deniz Aracı

Samsun'da lise öğrencileri, güneş enerjisiyle plastik atık ve müsilaj toplayan bir deniz aracı geliştirdi.

15.05.2025 17:18
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Lise öğrencilerinden denizde müsilaj ve atık toplayan deniz aracı

SAMSUN - Samsun'da lise öğrencileri denizde plastik atık ve müsilaj toplayan, güneş enerjisi ile çalışabilen deniz aracı yaptı.

Samsun Atakum Meslek ve Teknik Lisesi'nde öğrenciler bilim fuarında projelerini sergiledi. Okulun öğrencilerinden Beytullah Arslan, Yunus Emre Duran, Yiğit Aktürk, Furkan Osman Özbek ile danışman öğretmen Sezai Oğulluk ve Güven Şimşek tarafından atıkları deniz yüzeyinden hareketli bir konveyör sistemi ile temizleyen bir deniz aracı yaptı. Enerji maliyeti olmayan sistem hakkında bilgi veren danışman öğretmen Sezai Oğulluk, "Projemizin adı 'Maviye Nefes Ver.' Kıyı temizliğinde kullanılan bir projedir. Özellikle deniz atılan plastik atıkları temizliyoruz. Bunun için güneş enerjisini kullanıyor. 7/24 güneş enerjisini kullanabiliyor. Bluetooth üzerinde cep telefonu ile kontrol edebiliyor. Otonom çalışabiliyor. Bölgesel alanda tüm plastik atıkları, müsilajı temizleyebiliyor" dedi.

Öğrenci Beytullah Arslan ise "Projenin amacı deniz üzerinde yüzebilen plastik, müsilaj gibi atıkları temizlemek için yaptık. Gemimiz sabahları güneş enerjisiyle çalışıyor. Akşamları da topladığı güneş enerjilerini depolayarak, akşamları da çalışıyor. Bu sayede 7/24 çalışmaya imkan tanıyor" diye konuştu.

"Projelerimizin 14 tanesini tasarım 6 tanesi de araştırma niteliği taşımaktadır"

Okul Müdürü Mustafa Şahin, "Okulumuz TÜBİTAK 4006 proje sürecine 20 proje ile başvurmuş olup, 20 projemizde kabul görmüştür. Projelerimizin 14 tanesini tasarım 6 tanesi de araştırma niteliği taşımaktadır. Okulumuz mesleki ve teknik bir okul olduğundan dolayı projelerimiz daha çok sürdürülebilir şehirler ve robotik kodlama açısında önem arz etmektedir. 6 tane projemiz daha çok çevresel projeler üzerine yoğunlaşmıştır. Temeldeki amacımız öğrencilerimiz proje fikrine alıştırmak, bu fikir etrafında geliştirme çalışmaları yaparak, yaşanılan dünyaya çözüm üretme çabasındayız. Bu yıl ki proje faaliyetimiz 40 öğrenci 20 öğretmenle gerçekleştirmiş" şeklinde konuştu.

Yangın avcısı

Atakum Meslek ve Teknik Lisesi öğrencilerden oluşan 'Ata Wings' takımı ise yangın avcısı ismini verdikleri proje ile İnsansız Hava Aracı yaptı. Proje hakkında bilgi veren lise öğrencisi Muhammet Kaan Uzun, "Bu projemizle tam otonom insansız hava aracımızla yangın bölgelerinde tamamen aracımızla yangın tespiti ve bunu söndürmesini amaçlıyoruz. Üzerinde 2 tane bilgisayarımız var. Bir tanesi otonom uçuş için gerekli olan bilgisayarımızdır. Diğeri ise kendi yazılımımızla yaptığımız bilgisayardır" dedi.

Güneş enerjisi ile tuzlu su arıtma

Deniz suyunu arıtarak evlerde kullanılabilmesi için proje yapan lisenin Tesisat Teknoloji ve İklimlendirme Öğretmeni Abdulkadir Kaya, "Güneş enerjisi ile tuzlu suyu arıtmayı hedefledik. Deniz suyunu topladık, üstüne bir naylon serdik. Deniz suyunu buharlaştırdık ve yoğunlaştırdık. Yoğuşan suyu ise arıttık. Bu proje kurak olan bölgelerde kullanılabilir" diye konuştu.

'Boşa akıtma susuz kalma' projesi

Lisenin öğrencilerinden Berat Bilgin, Faruk Polat, danışman öğretmenler Mustafa Koçak, Özgür Arslan tarafından yapılan boşa akıtma susuz kalma projesi ile entegrasyonu kolay sensörlerle otomatik kontrol sağlayan geri dönüşümlü su sistemi elde edilmesi amaçlanıyor. Projede suyun istenilen sıcaklığa ulaşana kadar boşa akmaması için geliştirilmiş geri dönüşümlü su sistemi elde edilecek. Sıcaklık sensörleri suyun anlık sıcaklığını ölçerek gerekli yönlendirmeleri yapacak ve manuel müdahale gerektirmeden suyun verimli şekilde kullanılması sağlanacak. Öğretmenlerden alınan bilgiye göre cihaz mevcut ısıtıcı sistemlerine kolayca entegre edebilecek şekilde tasarlandı.

Orman yangın uyarı sistemi projesi

Lise öğrencilerinden Behiyenur İleri, Asya Ayas ile danışman öğretmen Hüseyin Özer, Musa Taş tarafından Orman Yangın Uyarı Sistemi geliştirildi. Projede orman yangınların erken teşhisi ve hızlı müdahale edilmesi üzerine bir çalışma yapıldı. Tasarlanan orman yangın önleyici küpü ile itfaiye ve güvenlik birimlerine hızlı bir şekilde haber gönderilmesi amaçlanıyor.

Doğan dijitale dönüşüm projesi

Doğadan dijitale dönüşüm ismini verdikleri bir proje yapan Atakum Meslek ve Teknik Lisesi Görsel Sanatlar Öğretmeni Ayşe Nuran, "Bu sene 4006 TÜBİTAK projesi olarak eski çağlardan günümüze kadar farklı dönemlere ve zamanlara ait eserleri hayat ağacı sembolü ile bağdaştırıp göstermeye çalıştık. 2 amacımız var. Farklı dönemlerdeki resimlerin değişik amaçlar doğrultusunda yapıldığını öğrencilere gösterebilmek, bir diğer amacımız ise her yerde sanatın icra edilebileceğini göstermek. Ağacın köklerden başlayarak günümüze kadar devam eden resim sanatına ait eserleri göstermek istedik" şeklinde konuştu.

Oyunlar yardımıyla kimya öğrenme

Lisenin öğrencilerinde Ecrin Demirel, Fazıl Kurt ile danışman öğretmen Hamide Nur Özen ilk olarak kimya dersinde anlaşılması veya öğrenilmesi zor olan konuları tespit etti. Soyut olan kavramlar somutlaştırıldı ve oyun haline getirildi. Periyodik cetvel üzerinde yer alan elementlerin özelliklerinin öğrenilmesi element tahmin oyunu kartları tasarlandı. Kovalent ve iyonik bağların somut olarak anlamdırılabilmesi için oyun hamurları ile modeller oluşturuldu. Karışımların yoğunluğu ve faz farkı tayini, günlük hayatta kullanılan sıvılarla elde edildi.

Kaynak: İHA

Teknoloji, Plastik, Müsilaj, Enerji, Samsun, Güncel, Çevre, Güneş, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lise Öğrencilerinden Çevre Dostu Deniz Aracı - Son Dakika

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