Lise Öğrencilerinden İhtiyaç Sahiplerine Ramazan Yardımı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Lise Öğrencilerinden İhtiyaç Sahiplerine Ramazan Yardımı

Lise Öğrencilerinden İhtiyaç Sahiplerine Ramazan Yardımı
11.03.2026 14:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'da Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri, harçlıklarıyla hazırladıkları ramazan kolilerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Kütahya'da lise öğrencileri biriktirdikleri harçlıklarla ihtiyaç sahiplerine destek oldu.

Milli Eğitim Bakanlığının "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinlikleri kapsamında Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri, temel gıda malzemeleri ve bayramlık şekerlerin yer aldığı ramazan kolileri hazırladı.

Hazırlanan paketler, okul yönetimi ve öğrenciler tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Saray Mahallesi Muhtarlığına teslim edildi.

Okul Müdürü Mustafa Demir, gazetecilere, ramazan ayının okulda büyük bir coşkuyla idrak edildiğini söyledi.

Bakanlık genelgesi doğrultusunda birçok faaliyet gerçekleştirdiklerini belirten Demir, şunları anlattı:

"Bugün etkinliklerimizin belki de en güzelini öğrencilerimiz hayata geçirdi. Öğrencilerimiz, üç ayların başlangıcıyla harçlıklarını biriktirmeye başladı. Bu birikimleri ramazan ayı içerisinde yardım kolilerine dönüştürdüler. Hazırlanan kolileri mahalle muhtarımıza teslim ettik. Muhtarımız tarafından belirlenen 15 ihtiyaç sahibi aileye bu kolileri ulaştıracağız. Paketlerimizde bir ailenin ihtiyaç duyabileceği gıda maddelerinin yanında bayramlık çikolata ve şekerler de yer alıyor."

Projede yer alan öğrencilerden Ahmet Uğur Akdoğan ise ramazan ayında ibadetin yanı sıra paylaşmanın da büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri olarak harçlıklarımızı biriktirdik ve ihtiyaç sahiplerinin gönüllerine dokunmak istedik. Bunun gururunu yaşıyoruz." dedi.

Öğrencilerden Ecrin Çura da projeye başlarken yeterli bağışın toplanıp toplanamayacağı konusunda tereddüt yaşadıklarını ancak arkadaşlarının yoğun desteğiyle karşılaştıklarını belirterek, bu durumun kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

Kaynak: AA

Anadolu Lisesi, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lise Öğrencilerinden İhtiyaç Sahiplerine Ramazan Yardımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu RAMS Park’ta TFF Başkanı Hacıosmanoğlu RAMS Park'ta
Sevgilisinden ayrılan genç sokak ortasında aracını parçaladı Sevgilisinden ayrılan genç sokak ortasında aracını parçaladı
Hürmüz’de gerilim tırmanırken, İran Meclis Başkanı Galibaf’tan ABD’ye ’’PlayStation’’ göndermesi Hürmüz'de gerilim tırmanırken, İran Meclis Başkanı Galibaf'tan ABD'ye ''PlayStation'' göndermesi
PSG Başkanı Katar’da mahsur kaldı PSG Başkanı Katar'da mahsur kaldı
Vicdanımızı ne zaman kaybettik Yerde can çekişirken herkes bakıp geçti Vicdanımızı ne zaman kaybettik! Yerde can çekişirken herkes bakıp geçti
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda

15:10
Taliban’dan dünyayı ayağa kaldıran karar
Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıran karar
15:10
İran’dan ABD’ye büyük darbe İsrail basınının attığı manşeti görmeniz lazım
İran'dan ABD'ye büyük darbe! İsrail basınının attığı manşeti görmeniz lazım
15:03
İran işi şova döktü “İşte sonuçları“ deyip bu kareleri yayınladılar
İran işi şova döktü! "İşte sonuçları" deyip bu kareleri yayınladılar
14:56
İspanya, İsrail’deki Büyükelçisini geri çekti
İspanya, İsrail'deki Büyükelçisini geri çekti
14:20
Altında dananın kuyruğu kopuyor: Gözler saat 15.30’a çevrildi
Altında dananın kuyruğu kopuyor: Gözler saat 15.30'a çevrildi
13:51
TBMM’ye sunuldu: Bir meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor
TBMM'ye sunuldu: Bir meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 15:20:46. #7.12#
SON DAKİKA: Lise Öğrencilerinden İhtiyaç Sahiplerine Ramazan Yardımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.