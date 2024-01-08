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Konya'da MİT vaadiyle kandırılan öğrenciye cinsel istismar davasında karar çıktı - Son Dakika
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Konya'da MİT vaadiyle kandırılan öğrenciye cinsel istismar davasında karar çıktı

Konya'da bir lise öğrencisi, 'Seni Milli İstihbarat Teşkilatı'na memur olarak alacağız' vaadiyle kandırılarak elektrik ustası Ahmet Mandal'ın cinsel istismarına maruz kaldı. Mahkeme, Ahmet Mandal'a 22 yıl hapis cezası verirken, okul müdürleri Harun Avcu ve Asuman Sahar Koleri'ye 8'er yıl 4'er ay hapis cezası verip tahliye etti. Diğer sanıklardan üçü beraat ederken, Ahmet Mandal'ın ortağı Ali Akkaş'a 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Konya\'da MİT vaadiyle kandırılan öğrenciye cinsel istismar davasında karar çıktı
08.01.2024 - 12:59,  Güncelleme: 13:18
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Konya'da, lise öğrencisi G.A.'nın (17), 'Seni Milli İstihbarat Teşkilatı'na memur olarak alacağız' vaadiyle kandırılıp, elektrik ustası Ahmet Mandal'ın (35) cinsel istismarına uğramasına ilişkin davada karar çıktı. Mahkeme, tutuklu Ahmet Mandal'a 22 yıl hapis ve tutukluluk halinin devamına, okul müdürleri Harun Avcu ile Asuman Sahar Koleri'ye 8'er yıl 4'er ay hapis cezası verip tahliye etti. Asuman Sahar Koleri'nin eşi M.K.'nin de aralarında olduğu 3 sanık ise beraat ederken, Ahmet Mandal'ın ortağı Ali Akkaş'a 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Lise müdürü Harun Avcu, iddiaya göre; geçen yıl kasım ayında son sınıfta okuyan G.A. isimli kız öğrenciyi, derslerinde başarılı olduğu için, 'Seni Milli İstihbarat Teşkilatı'na memur olarak alacağız' diyerek kandırıp, evli ve 3 çocuk babası Ahmet Mandal ile tanıştırdı. Mandal da G.A.'ya günlerce cinsel istismarda bulundu. G.A.'nın durumu anlatmasıyla ailesi, şikayetçi oldu. Kendisini 'MİT mensubu' olarak tanıtan elektrik ustası Ahmet Mandal, gözaltına alınıp, 25 Kasım 2022'de 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı. Aynı okulda eğitim alan K.K. adlı kız öğrenci de Mandal tarafından tacize uğradığı iddiasıyla şikayette bulundu. Soruşturmada ayrıca okul müdürü Harun Avcu ile G.A. ve Mandal'ın dini nikahının kıyıldığı okulun müdürü Asuman Sahar Koleri tutuklandı.

37'ŞER YIL HAPİS İSTEMİ

Ahmet Mandal, Harun Avcu ve Asuman Sahar Koleri hakkında, 'Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 'Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçlarından 37'şer yıla kadar hapis; tutuksuz sanıklar Ali Akkaş, M.K., ve diğer sanıklar B.K., H.K. için de 'Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçlarından hapis cezası istendi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen idari soruşturma kapsamında 2 okul müdürü de memurluktan ihraç edildi.

Tutuklu Ahmet Mandal, Harun Avcu ve Asuman Sahar Koleri, yargılandıkları 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 5'inci kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, Ahmet Mandal'a 'Cinsel istismar' suçundan 22 yıl hapis cezası vererek tutukluluk halinin devamına karar verdi. Okul müdürleri Harun Avcu ile Asuman Sahar Koleri'ye ise 'Cinsel istismara yardım etme' suçundan 8'er yıl 4'er ay hapis cezası verip tahliye etti. Diğer sanıklardan Asuman Sahar Koleri'nin eşi M.K., B.K. ve H.K. ise beraat ederken, Ahmet Mandal'ın ortağı Ali Akkaş'a, 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Kaynak: DHA
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Ali Akkaş, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da MİT vaadiyle kandırılan öğrenciye cinsel istismar davasında karar çıktı - Son Dakika


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