Liseli eylemlerinde polis şiddetine karşı LFI'li Melenchon beyaz kolluk çağrısı yaptı - Son Dakika
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Liseli eylemlerinde polis şiddetine karşı LFI'li Melenchon beyaz kolluk çağrısı yaptı

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Fransız siyasetçiler, liselilerin eğitim koşulları için düzenlenen eylemlerde polis şiddetine tepki gösterdi. LFI'li Melenchon polis müdahalesinin kontrolden çıktığını belirtip beyaz kolluk çağrısı yaptı; İçişleri Bakanlığı dün 984 gözaltı ve 65 yaralı polis açıkladı.

Fransız siyasetçiler, liselilerin eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle düzenlediği eylemlerde polis şiddetine tepki gösterdi.

Solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinin cumhurbaşkanı adayı Jean-Luc Melenchon, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda polisin liselilere müdahalesinin kontrolden çıktığını belirtti.

Güvenlik güçlerinin kendilerine verilen yetkiyi kötüye kullandığını kaydeden Melenchon, eylemci gençleri korumak için beyaz kolluk ya da şapka takarak sokaklara inme çağrısı yaptı.

LFI milletvekili Paul Vannier ise paylaşımında yaşadığı bölgedeki polis şiddetine ilişkin savcılığa başvurduğunu, mahallesindeki liselilerin meşru protesto haklarını kullanırken güvenlik güçleri tarafından şiddete uğramasını kabul etmeyeceğini vurguladı.

LFI milletvekili Thomas Portes ise paylaşımında polisin liseli bir gence fişekle müdahale ettiği anlara ilişkin bir video yayınlayarak İçişleri Bakanı Laurent Nunez'i polis şiddetine tepki vermeye çağırdı.

Portes, ilgili polis hakkında şikayette bulunacağını da duyurdu.

Fransa İçişleri Bakanlığı dünkü eylemlerde 984 kişinin gözaltına alındığını ve 65 polisin yaralandığını açıklamıştı.

Ülkede 17 Eylül'de başlayan ve farklı şehirlere yayılan lise eylemlerinde 200 civarında lise öğrencisi ve yaklaşık 700 güvenlik görevlisi yaralandı.

Eylemlerde 30'a yakın okul ateşe verilirken, şimdiye kadar 5 binden fazla kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Kaynak: AA
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