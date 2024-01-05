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Liseli öğrencilerden Filistin'e destek için bayraklı koreografi - Son Dakika
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Liseli öğrencilerden Filistin'e destek için bayraklı koreografi

Sultanbeyli'de Şehit Muhammed Fazlı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Filistin'e destek amacıyla bayraklı koreografi düzenledi. 50 öğrenci, Filistin Bayrağı'nı kullanarak tepkilerini dile getirdi. Okul Müdürü Fatih Keleş, Filistin'e yardım amacıyla çeşitli faaliyetler gerçekleştirdiklerini belirtti. Öğrenci Hayrunisa Eryiğit ise farkındalık oluşturmak için pankartlar hazırladıklarını ve dünyanın desteğini beklediklerini ifade etti.

05.01.2024 - 14:17,
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Liseli öğrencilerden Filistin'e destek için bayraklı koreografi

Öğrencilerin yaptığı koreografi havadan görüntülendi

İSTANBUL - Sultanbeyli'de lise öğrencileri Filistin'e destek için bayraklı koreografi yaptı. Okul bahçesinde yapılan koreografi havadan görüntülendi.

Şehit Muhammed Fazlı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri okul bahçesinde Filistin Bayrağı'nı koreografi ile birleştirdi. Filistin'e destek veren 50 öğrenci, "Saat başı katledilen çocuk sayısı 6, "63 basın mensubu katledildi" yazılı afişler ile tepkilerini dile getirdi.

Yüreğimizdeki Filistin'i ortaya çıkarma gereği duyduk

Konu hakkında konuşan Okul Müdürü Fatih Keleş, "7 Ekim'den bu yana, İsrail'in Filistin'de ve Gazze'de uygulamış olduğu insanlık dışı vahşetten dolayı, yüreğimizdeki Filistin'i ortaya çıkarma gereği duyduk. Bu amaçla da okulumuzda bir takım faaliyetler gerçekleştirdik. Hem maddi destek amacıyla yardım kampanyası, hayır çarşısı gibi, kantin gelirlerinin yine Gazze'ye bağışlanması gibi bir takım faaliyetler gerçekleştirdik ki, dün itibariyle de Kızılay'a toplamış olduğumuz yardımı ilettik. Onun dışında da okulumuzun bahçesinde, yine okulumuzun çeşitli alanlarında öğrencilerimizin farkındalığını artırmak adına bir takım çalışmalar yapmış olduk." dedi.

Öğrenci Hayrunisa Eryiğit, "Önemli olanın destek veren kaç kişi olduğu değil, destek verenlerin ne yaptığını göstermek için bir bayrak koreografi hazırladık. kardeşlerimiz için. ve burada farkındalık oluşturabilmek için pankartlar hazırladık. Bütün dünyanın taşın altına elini koymasını istiyoruz ki üzerimize taşıdığımız taşın ne kadar hafif olduğunu görelim" ifadelerini kullandı.

Liseli öğrencilerden Filistin\'e destek için bayraklı koreografi
Kaynak: İHA
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